Francisco advierte en Navidad: "No confundamos la fiesta con el consumismo"

"No confundamos la fiesta con el consumismo". Así lo ha expresado el Papa Francisco este 24 de diciembre tras en rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. "Sí, tengamos cuidado de no caer en la caricatura mundana de la Navidad, reducida a una celebración cursi y consumista. No, el amor de Dios no es meloso, el pesebre de Jesús nos lo demuestra".

Por eso, ha pedido que como cristianos "festejemos pero con sencillez, sobre todo compartiendo con quien le falta lo necesario, en especial la compañía". Mirando al pesebre, el Papa ha querido subrayar que "su genuina pobreza, nos ayuda a redescubrir la verdadera riqueza de la Navidad y a purificarnos de tantos aspectos que contaminan el paisaje navideño, porque nos habla del nacimiento del Hijo de Dios, que se hizo hombre para estar cerca de cada uno de nosotros".

En su última catequesis, el Papa explicó que el belén nació como “una escuela de sobriedad” y esto, según el Santo Padre, tiene mucho que decirnos: “Hoy, en efecto, el riesgo de perder lo que cuenta en la vida es grande y paradójicamente aumenta precisamente en Navidad: inmersos en un consumismo que corroe su sentido, abrumados por una marea de distracciones y publicidad, corremos el riesgo de descuidar lo esencial”.

“Así, mientras Jesús viene a darse a sí mismo como don en la pobreza, la Navidad se ha convertido para tantos sólo en una ocasión para hacerse regalos”, remarcó el pontífice.

Por último, no ha querido despedirse sin recordar los lugares en guerra, "Palestina, Israel, Ucrania". El Papa Francisco ha vuelto a pedir que no se olvide a los niños que sufren las guerras y ha invitado a los católicos a ir ante el belén "y pedir la paz a Jesús", en un nuevo llamamiento por la paz.









