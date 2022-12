¿Cómo se fraguó la entrevista del Papa Francisco en el diario ABC?: "Te quedas un poco en shock"

ABC escribió el pasado domingo, 18 de diciembre, una nueva entrevista para la historia de una cabecera que en este 2023 cumple 120 años de vida. Fue con la entrevista al Papa Francisco. Una charla que comenzó a fraguarse a finales de octubre, tal y como relatan en un podcast los trabajadores del diario que han estado implicados en la gestión de este especial encuentro.

El corresponsal de ABC en el Vaticano desde el pasado mes de febrero, Javier Martínez-Brocal, es uno de los periodistas que más han influido en conseguir la entrevista, si bien ha reconocido no hubiera sido posible sin la labor rigurosa de su predecesor, Juan Vicente Boo: “Sin el prestigio que en todos estos años ha dejado en la corresponsalía de ABC en el Vaticano, no hubiera sido posible. Aquí en el vaticano cuando leen ABC ponen una mirada de especial interés porque saben que es un medio que es muy atento a lo que pasa en esta zona del mundo, es preciso y sabe dar las claves para enfocar la mirada correctamente”, ha asegurado Martínez-Brocal.

El Papa acepta la propuesta de Martínez-Brocal

Como decimos, la entrevista comenzó a gestarse a finales de octubre desde la sección de 'Sociedad' del periódico, ya que querían celebrar los 120 años de la cabecera con un acontecimiento destacado, tal y como revela su responsable, Nuria Ramírez de Castro: “Pensábamos qué cosas podíamos hacer por nuestro aniversario y la entrevista al Papa era una de las posibilidades porque siempre habíamos perseguido esa entrevista”.

Fue Martínez-Brocal quien hizo la solicitud oficial al Vaticano. Se da la particularidad de que es el propio Francisco quien gestiona su agenda, y quien acepta o declina las entrevistas. Es una decisión que Bergoglio toma solo. Días más tarde, el propio Pontífice respondió la petición al corresponsal vaticano.

“Es una impresión cuando te llega el correo de parte del secretario del Papa y te dice... 'te ruego que abras el archivo' y, desde un PDF, leer una carta manuscrita del Papa en el que dice que acepta mi propuesta de entrevista”.

Sin tiempo que perder, Martínez-Brocal se puso en contacto con Nuria Ramírez para comentarle que la entrevista había sido aceptada, por lo que solo había que ponerle una fecha: “Brocal me llamó un miércoles a las 19.30h. A esa hora en el periódico estamos en pleno cierre, la redacción en ebullición y de repente te dicen que tenemos la entrevista. Te quedas un poco en shock. La primera reacción tras colgar a Javier fue salir corriendo y contárselo al director”, relata Ramírez.

La fecha y la hora de la entrevista

Poco después, Francisco se puso en contacto telefónicamente con Brocal para acordar la fecha: “Me reiteró que aceptaba la entrevista, y me preguntó cuándo podemos hacerla. Le contesté que cuando quisiera. Le comenté que le propondría tres fechas y que él eligiera la mejor. Cuando le hice la propuesta, me llamó por teléfono y me dijo que si me parecía bien el 13 de diciembre a las 10.30h”.

Una fecha que para el obispo de Roma no es cualquiera, ya que fue un 13 de diciembre, pero de hace 53 años, cuando fue ordenado sacerdote. Ahora tocaba preparar la entrevista. Brocal tenía muy claro lo que pretendía conseguir en este encuentro con el Santo Padre argentino.

“Nos interesaba en la entrevista preguntas que no se le hubieran hecho. Nos interesaba que quedara un retrato del Papa que pudiera leerse en varios años y ayudase a entender quién es este personaje. El trasfondo de la entrevista eran los 120 años de ABC, y que pudiera leerse dentro de 120 años y digan, qué buen trabajo hicieron los periodistas de aquellos años para reflejar a este Papa”, ha explicado en el podcast el corresponsal vaticano.

Los regalos

Los regalos que harían al Papa tampoco fueron improvisados. Dadas las fechas prenavideñas y el gusto de Francisco por los dulces, blanco y en botella. La secretaria de redacción de ABC, Victoria Fernández, fue la encargada de organizarlo.

“Buscando posibilidades dimos con la 'Fundación Contemplare' que se dedica a la venta y distribución de productos que se elaboran en conventos y monasterios. Como en España tenemos tanta variedad de dulces pensamos que ellos podían hacer una selección de cada sitio: polvorones de Estepa, mazapán de Toledo, yema de Ávila... lo más típico”, ha explicado.

Y así fue como se fraguó una entrevista para la historia del ABC.