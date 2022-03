Carlo Schembri, director artístico del viaje del Papa a Malta: "Todo el país está esperando su llegada"

Carlo Schembri es el director artístico elegido para la visita del Papa Francisco a Malta y ha diseñado los palcos para la Santa Misa que se celebrará en Floriana y al Centro de Migrantes "Juan XXIII Peace Lab" de Hal Far, que acoge a personas procedentes de Somalia, Eritrea y Sudán que han embarcado en Libia para cruzar el Mediterráneo y que el Santo Padre visitará el domingo.

Entrevistado por ECCLESIA, Carlo Schembri cuenta que ya fue el director artístico hace 11 años, cuando Benedicto XVI visitó el país: “Esa vez fue el secretario privado de Ratzinger quien nos lo preguntó y por eso esta vez fue mucho más fácil porque el arzobispo de Malta vino directamente a preguntarme”.

Como en cualquier viaje apostólico, la Santa Sede envió a Carlo algunas peticiones absolutamente normales: “Durante la Santa Misa participarán todo el clero maltés, unas 200 personas venidas de Roma y había que crear una estructura para todos ellos”. Los diseños debían cumplir con las especificaciones del Vaticano, centradas sobre todo en la salud y en la seguridad del Papa.

"Hay que contar cada paso del Papa"

“Habrá un ascensor detrás de la estructura, una sacristía justo debajo del escenario para que el Papa no tenga que caminar tanto, unas rampas muy cómodas, y escaleras lo mínimo posible con un máximo de 10 centímetros”, cuenta Carlo. Todas estas directrices sirven para que “una persona de 85 años pueda celebrar la Misa con la mayor comodidad posible. Estará aquí un día y medio y su agenda está llena. Hay que contar cada paso”.

El diseño general la estructura para la Santa Misa es minimalista y como se puede ver en las fotos que ha enviado, será en su mayoría blanco y gris claro con toques de púrpura para representar la Cuaresma. Para simplificar el ambiente, la vegetación que adornará la plataforma no será muy elaborada y estará compuesta por la flora local. Los 10.000 miembros del público estarán sentados en grupos y podrán seguir en tres pantallas gigantes y un buen sistema de sonido. Al lado de la plataforma habrá un área de 400 metros cuadrados para el coro y la orquesta de 200 personas.

"El Papa está aquí por esta realidad"

Muy diferente será la tribuna de Hal Far, donde el Papa se encontrará con los migrantes que viven allí. El fondo de Hal Far estará formado por botellas de plástico en forma de olas, con chalecos salvavidas que simbolizan la pérdida de la vida de los migrantes en el mar. Carlo tiene claro que el mensaje es muy importante: “El mar como un mosaico de plástico, el mar donde mueren personas. Un mar que los turistas vienen a disfrutar aquí en Malta, pero un mar donde muchas personas han perdido y siguen perdiendo la vida. Hay un mensaje porque esta es una realidad que no podemos blanquear solo porque el Papa está aquí. Al contrario, el Papa está aquí por esta realidad”, dijo.

El podio en el que el Papa se reunirá con los migrantes el 3 de abril contará la historia de la oscura realidad que a menudo se ignora. “Malta es muy bonita. Pero hay una realidad en Hal Far que no se puede ignorar”, dice Carlo.

"Todo el país está esperando su llegada"

“Creo que al Papa le va a gustar, la filosofía del Papa Francisco es simple, pero muy fuerte. Y en mi opinión le gustará este fondo, no tenía pensado hacer algo complicado o lujoso, sino que sirviese esto para enviar mensaje muy profundo. Tengo ganas de ver la imagen del Papa con dos o tres migrantes y detrás esa idea del mar”, afirma Carlo.

El país ha vivido unos meses convulsos con las elecciones generales y hasta la semana pasada no se pensaba todavía en la visita del Papa Francisco: “Somos una isla muy pequeña y, como pasa cuando hay un Mundial de fútbol o con las elecciones generales, la gente ha estado distraída”.

“A partir del lunes ya se empezó a sentir la llegada del Papa como algo importante. Vamos a tener más de 11 mil personas durante la Santa Misa y tenemos a más de 2000 personas en lista de espera”, nos dice Carlo. El director artístico cree que Francisco será acogido muy bien en el país: “Es un Papa que gusta, un Papa que acoge a mucha gente. Todo el país está esperando su llegada".