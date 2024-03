El abrazo del Papa a Bassam y Rami, padres palestino e israelí unidos por las pérdidas de sus hijas

El Papa Francisco ha abrazado antes de la audiencia general de este miércoles aBassam Aramin y a Rami Elhanan, dos padres, el primero de ellos palestino y el segundo judío israelí, que están unidos por la mayor de las desgracias: la muerte de sus hijas, víctimas del odio, con tan solo diez y trece años.

La hija de Bassam fue asesinada por una bala israelí, mientras que la de Rami falleció como consecuencia de un ataque palestino. Pese a las tensiones entre los dos bandos, ambos padres son amigos: "Hoy aquí hay dos padres. Ambos han perdido a sus hijas en esta guerra y ambos son amigos", ha recalcado el Papa.

Tras el drama, tanto Bassam como Rami se unieron y emprendieron un camino de reconciliación. Un hecho que ha destacado el Pontífice argentino: "Ellos no miran a la enemistad de la guerra, sino a la amistad de dos hombres que se quieren entre sí y que han pasado por la misma crucifixión".

“Pensemos en este testimonio tan hermoso"

El testimonio de Bassam Aramin y a Rami Elhanan es la prueba de que no todo está perdido y de que hay una luz para vencer el mal que se apodera del mundo. Los dos han estado presentes este miércoles en el Aula Pablo VI en la audiencia general, sentados juntos y acompañados por el director de la Libreria Editrice Vaticana Lorenzo Fazzini.

Francisco tuvo la oportunidad de recibir a los dos padres antes de leer su catequesis, donde se saludaron, se dieron un abrazo y hubo un intercambio de regalos. Luego volvió a saludarlos durante el besamanos, pero antes, al concluir la catequesis, quiso llamar la atención del mundo sobre su historia.

Francisco exhorta a los fieles a reflexionar sobre la historia de estos dos padres y a mirarla como un faro en estos tiempos heridos, al tiempo que expresa su personal gratitud: “Pensemos en este testimonio tan hermoso de estas dos personas que sufrieron en sus hijas la guerra en Tierra Santa. Queridos hermanos, gracias por su testimonio”

Tanto Bassam como Rami son los rostros más conocidos del 'Parents Circle Families Forum', una organización de base de familias palestinas e israelíes que han perdido familiares en el conflicto de Tierra Santa y a las que mueve el deseo de una paz duradera. Su historia se relata íntegramente en el premiado libro del escritor irlandés Colum McCann, 'Apeirogon'.

Bassam comparte su deseo con Fernando de Haro en 'La Tarde' desde Jerusalén: "No más venganza"

El pasado mes de diciembre, en la víspera de la Navidad, el copresentador de 'La Tarde', Fernando de Haro,estuvo en Tierra Santa para conocer de primera mano cómo se viviría la Navidad en Israel y Palestina en pleno conflicto.

De Haro tuvo la oportunidad de entrevistar a Bassam Aramin, palestino que perdió a su hija con tan solo diez años por una bala del bando israelí en el año 2007.

Con el tiempo, Bassam Aramin no ha transformado su dolor en odio, todo lo contrario. Se ha unido con otras víctimas palestinas, pero también víctimas judías: "No más odio, no más venganza, depende de cómo usemos ese dolor. Podemos usarlo para la revancha y el odio o podemos usarlo como motivación para extender un mensaje de paz y reconciliación", afirmaba Bassan en conversación con Fernando de Haro.