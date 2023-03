De ganador del Tour de Francia a luchar por salvar su vida: la historia de superación y de fe de Egan Bernal

Egan Bernal tocó la cima en París en 2019 tras ser el primer sudamericano en proclamarse ganador del Tour de Francia. Dos años más tarde sería vencedor del Giro de Italia. Pero su carrera más importante la libró en Colombia el 24 de enero de 2022 mientras entrenaba en Colombia con su bicicleta a 70 km. De repente chocó contra un autobús aparcado.

En declaraciones a ECCLESIA, Bernal asegura recordar los minutos que siguieron al accidente: los dolores eran muy intensos. Más de un año después, asegura no entender cómo pudo lograr sobrevivir: “No me explico cómo estoy vivo, creo que fue Dios quien me salvó y me dio una segunda oportunidad”.

“Tal vez un centímetro de monte más arriba o más abajo hubiera cambiado absolutamente todo, o si no hubiera estado el doctor que me operó en el hospital. Dios y la vida hicieron que pasara todo de esta forma”, ha aseverado el ciclista colombiano que siempre ha mostrado una profunda fe.

La lucha por salvar la vida y volver a la competición

Sea como fuere, aquel 24 de enero de 2022 comenzó para Bernal una larga lucha primero por salvar su vida y luego contra los informes médicos que pronosticaban que el ciclista quedaría parapléjico. Su entrega ha servido de inspiración a muchos.

“Si uno le echa ganas de verdad puede superar, con la ayuda de Dios, muchas cosas. En mi caso pensaba que iba a morir, luego que tal vez me iba a quedar parapléjico, luego me dijeron que no iba a volver a montar en bicicleta. Poco a poco esas barreras que te decían que no podía ser, con mucha fuerza y trabajo duro he ido mejorando ese pronóstico. Mucha gente ha seguido mi proceso. Recibí bastantes mensajes diciéndome que de cierta forma esa historia los inspira a ellos”, ha explicado el deportista.

Su fe le dio energía y confianza, pero a la vez le hizo no lamentarse o recriminar a Dios su desdicha. Al fin y al cabo fue un afortunado al poder contar hoy su testimonio: “Nunca, nunca. Siempre estuve muy agradecido, nunca me he preguntado por qué a mí, nunca lo he hecho, nunca tuve un momento de crisis emocional de sentirme enojado o triste”, ha señalado en ECCLESIA.

Egan Bernal volverá a correr el Tour en 2023: "Lo importante es la actitud"

Tal vez el equipo de deportes de COPE no vuelva a narrar la victoria de Egan Bernal en una gran carrera ciclista. O sí, ¿por qué no? Por ganas no será. A finales de marzo estará en la Vuelta a Cataluña, con la mirada puesta en el Tour que comenzará el 1 de julio y en la Vuelta Ciclista a España: “Iré mirando carrera a carrera. Mi objetivo personal es ir a correr el Tour y hacerlo lo mejor posible y luego la Vuelta Ciclista a España que me gusta muchísimo, es la gran carrera que me falta por ganar, y me gustaría hacerla muy bien. Es el año después del accidente pero estoy supermotivado”.

Pero a raíz de su experiencia, para Bernal el éxito en esta etapa de su vida sería, más allá de hacerse con el maillot amarillo o rosa, que su historia de superación sirva de inspiración a quienes atraviesan por dificultades: “Quiero volver a ser igual de competitivo, pero más que eso me gustaría que si de alguna forma puedo inspirar a la gente que me vea ganando o quedando último pero demostrando que lo importante es la actitud, la fuerza que uno le meta y se sientan inspirados. Me gustaría muchísimo”, ha deseado.

El encuentro entre Egan Bernal y el Papa Francisco

El colombiano se ha convertido en un gran activo del deporte a la hora de transmitir, especialmente a los más jóvenes, los valores del esfuerzo y la superación. Como ha manifestado en ocasiones el Papa Francisco, los deportistas “son un ejemplo, son referentes. El bien que ustedes hacen, con su conducta, con sus valores hacen bien. La gente los mira, aprovechen para sembrar el bien”.

Bernal y el Santo Padre se conocieron en junio de 2021, justo después de que Bernal conquistase el Giro de Italia. Un encuentro que reforzó al ciclista en su fe , aquella que fue tan necesaria para superar su accidente seis meses más tarde.

“Fue muy emocionante. Te marca la vida, para mí fue importante. Mi familia es católica, yo también lo soy y digamos que crecí viendo esa figura del Papa como algo muy grande que representa algo muy importante. Cuando tuve la oportunidad de saludarlo y estrecharle la mano, fue muy bonito y aparte, al ser latino fue aún más especial poder hablar con él en español y comprobar esa sencillez y humildad”, recuerda Egan Bernal en ECCLESIA.