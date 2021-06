El campeón del Giro de Italia, Egan Bernal, regala una bicicleta personalizada al Papa: "Estaba nervioso"

El colombiano Egan Bernal es el ciclista del momento, después de haber logrado el Giro de Italia en la edición de este 2021, lo que se suma al doble hito alcanzado en 2019, cuando se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia y el campeón más joven en 110 ediciones.

Este miércoles, 16 de junio, ha vuelto a escribir un capítulo para su historia personal, tras ser recibido por el Papa Francisco en el Vaticano. Un encuentro entrañable con el Santo Padre, donde Bernal ha tenido oportunidad de regalarle una bicicleta personalizada con el escudo papal en nombre de Colombia, y también la ‘maglia rosa’que le acredita como vencedor del Giro de Italia.









Tras finalizar su encuentro con el Pontífice, Egan Bernal confesaba ante la prensa haber vivido “una experiencia única”, y eso que a lo largo de su trayectoria ha experimentado multitud de momentos dulces: “Mi familia es católica, yo soy católico, y fue algo que no me esperaba. Su presencia fue realmente increíble. Estoy muy contento”, ha manifestado.









Al encontrarse con Francisco frente a frente, Bernal ha asegurado sentirse nervioso: “No sabía qué decirle, tenía unas palabras preparadas pero estaba nervioso. Ya al empezar a hablar fue todo más fácil. Le saludé y me preguntó qué tomaba antes de empezar a entrenar, porque subía muy fuerte. Le dije que para mí era un honor estar aquí, y le entregué de parte de todos los colombianos la bicicleta. Cuando la recibió, me bendijo a mí y a mi novia”.

Egan Bernal está viviendo un momento dulce en su carrera como ciclista, pero ha señalado que sus metas no han terminado: “Hay muchas cosas por hacer, incluso en la parte personal. Cuando uno se encuentra con el Papa te dan ganas de reflexionar sobre qué es uno como persona”.

Como hemos comentado, Bernal es un hombre que profesa su fe públicamente. Mientras compite en bicicleta en las grandes vueltas ciclistas, no duda en encomendarse a Dios: “Al estar a punto de empezar una etapa clave me encomiendo a Dios. No tengo un santo especial", ha precisado.

Tras finalizar su comparecencia con la prensa, la corresponsal de ABSIDE MEDIA en el Vaticano, Eva Fernández, tuvo la oportunidad de grabar en vídeo al ciclista para saludar a la audiencia de COPE y revelar su intención de participar en alguna ocasión en la Vuelta Ciclista a España, que se celebra a finales de agosto.

“Quiero mandar un saludo a los de COPE espero estén bien. Quiero contarles que me gustaría estar en la Vuelta a España, al ser de mis favoritas. Seguramente tendré que prepararme de la mejor forma para hacerlo bien”, expresaba en el vídeo de 25 segundos de duración.