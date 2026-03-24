El Vaticano, contundente contra la poligamia: “El matrimonio cristiano es monógamo por naturaleza teológica"

La Secretaría General del Sínodo ha publicado este martes, 24 de marzo, el informe final del grupo de estudio centrado en “escuchar el clamor de los pobres y de la tierra”, y un segundo texto sobre el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM) sobre el “desafío pastoral de la poligamia”.

De esta manera, el Vaticano continúa haciendo público los frutos de la reflexión y el discernimiento realizados durante el proceso sinodal que culminó en octubre de 2024.

Escuchar a los pobres y a la tierra: “Cada bautizado tiene una corresponsabilidad”

El primer informe aborda la atención a las situaciones de vulnerabilidad social y ambiental. El documento parte de una idea clara: “Escuchar a los pobres y a la tierra no es una opción pastoral, sino un acto de fe”.

En este sentido, el texto insiste en que la escucha debe entenderse como un proceso completo que incluye “encuentro, comprensión, acción, evaluación y acompañamiento espiritual”. No se trata, por tanto, de una actitud pasiva, sino de una implicación activa de toda la comunidad cristiana.

El informe también advierte contra la tentación de delegar esta responsabilidad únicamente en estructuras especializadas, como organizaciones caritativas. “Cada bautizado tiene una corresponsabilidad”, se subraya, destacando el papel de parroquias, movimientos y redes internacionales.

Entre las propuestas concretas figura la creación de un Observatorio Eclesial sobre la Discapacidad, concebido como una herramienta para dar voz a colectivos marginados. Asimismo, se plantea la necesidad de reforzar la formación de laicos y religiosos, incorporando el contacto directo con realidades de exclusión y el desarrollo de una “escucha entendida como disciplina espiritual”.

El documento concluye con una visión clara: una Iglesia que no solo tenga estructuras para escuchar, sino que “se convierta ella misma en instrumento de escucha”, especialmente junto a los más vulnerables.

El desafío de la poligamia en África: “El matrimonio cristiano es monógamo por naturaleza teológica”

El segundo informe se centra en una cuestión arraigada en diversas culturas africanas: la poligamia. Elaborado por el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar, el texto responde a un encargo del Sínodo de los Obispos de 2023 y recoge años de trabajo de un equipo de expertos en teología, pastoral y antropología.

El documento reconoce el valor de la familia en el contexto africano, donde “el hijo es considerado una bendición divina” y la pertenencia comunitaria tiene un peso fundamental. En este marco, la poligamia aparece como una realidad histórica que, aunque no exclusiva del continente, sigue teniendo una fuerte presencia.

Desde el punto de vista doctrinal, el informe reafirma la enseñanza de la Iglesia: “El matrimonio cristiano es monógamo por naturaleza teológica”. Por ello, se excluye cualquier forma de reconocimiento de la poligamia dentro de la vida sacramental.

En el ámbito pastoral, se propone un enfoque basado en la cercanía y el acompañamiento. Así, se recomienda que las personas en uniones polígamas no accedan al bautismo hasta asumir libremente el compromiso con la monogamia. Sin embargo, se insiste en que esta postura “no es de exclusión ni estigmatización”, sino que busca respetar los procesos personales.