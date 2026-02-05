El Santo de este día siguió la estela de San Sebastián. Su vida militar y servidor del Imperio le hizo servir al Dios Inmortal. Porque hoy celebramos a San Teodoro de Heraclea. Su nombre ya hace honor a su condición de santo, ya que Teodoro significa “adorador de Dios”. Perteneciente a la milicia, es capitán de los soldados cuando gobernaba el Emperador Licinio.

Durante toda la vida estuvo entregado a multitud de combates y batallas, pero su disponibilidad y consagración total fue para el Señor. En su servicio como cristiano se enteraba de qué soldados y allegados estaban apresados por ser cristiano y acudía a confortarlos.

La ocasión de descubrirlo como cristiano se presentó el día en que el soldado pidió al Emperador que le dejase llevarse las estatuas de los dioses a su casa para limpiarlas y perfumarlas, porque se acercaban las fiestas y había que prepararlo todo. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Para convencerles les aseguró que de esa forma serían mejor adoradas.

Y tan pronto como estuvo a solas en su casa, las destruyó todas. Al enterarse Licinio, supo que Teodoro pertenecía a los cristianos, un grupo considerado enemigo y perseguido a muerte desde los tiempos de Nerón. Era motivo más que suficiente para mandar su arresto y encarcelarle. San Teodoro de Heraclea muere decapitado en el año 319.