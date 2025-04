"San Juan Pablo II fue el Papa más carismático que ha tenido la historia de la Iglesia": Rafael Navarro - Valls explica en COPE la faceta de comunicador del Pontífice

El 2 de abril de 2024 se cumplen 20 años desde que falleció en Papa polaco, San Juan Pablo II. En este repaso sobre los episodios que marcaron la vida y el Pontificado de Karol Wojtyła, su faceta como comunicador dio la vuelta al mundo por a forma de transmitir el mensaje del Evangelio y de la Iglesia como nunca antes se había hecho desde la Santa Sede. Su perfil carismático y alegre lo han catalogado, según expresa D. Rafael Navarro - Valls a los micrófonos de COPE: "Juan Pablo II fue el más carismático que ha tenido la historia de la Iglesia. Cuando aparecía en la pantalla, lo eclipsaba todo. Arrastraba a millones de personas en todo el mundo. Por otra parte admiraba a los periodistas y les tenía en muy alta estima", apuntaba D. Rafael sobre el pontífice polaco.

Nuestro invitado es jurista, catedrático emérito de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense y hermano de quien fue el director de la Oficina de la Santa Sede durante algunos años del pontificado de San Juan Pablo II, Joaquín Navarro- Valls, y hemos aprovechado la oportunidad para conocer uno de los encuentros que mantuvo personalmente con San Juan Pablo II.

"En la biblioteca privada me recibió y me acompañaba Joaquín Navarro- Valls. Comenzaron a hablar entre ellos y pude escuchar cómo le preocupaba que el rey Balduíno de Bélgica se hubiera negado a firmar la ley de aborto. La fuerza de la prensa hizo que el Papa se movilizase y montaran una 'contraofensiva' para que el rey no fuera atacado. Diferentes medios se pusieron en marcha para no atacar a la figura del rey de Bélgica", apuntaba Navarro - Valls.

Además, nuestro invitado ha hecho especial hincapié en el cariño y la admiración que el pontífice tenía a los periodistas , ejerciendo la mayoría este oficio, lo que escribieron algunas de sus biografías. 'Mis años con Juan Pablo II' es la obra póstuma del que fue jefe de prensa junto a Papa y en ella se refleja cómo consideraba el polaco que debía ser la comunicación de la Santa Sede al mundo: "Consideraba que la comunicación debía ser transparente, muy directa y sincera. Después de todos sus viajes, convocaba a su jefe de prensa y al del L'Osservatore romano, periódico de la Santa Sede, para conocer la cobertura en los periódicos.

La labor de la oficina de prensa de la Santa Sede debe ser diferente al del resto de medios de comunicación y el pontificado de San Juan Pablo II tuvo una particularidad: "La comunicación entre ellos eran directos. Lo hablaban todo directamente entre ellos, comían o cenaban juntos y lo hablaban todo y no a través de terceras personas.