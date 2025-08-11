La reforma laboral del Papa León XIV en el Vaticano: nuevos permisos y apoyo a familias con hijos discapacitados

El Papa León XIV saluda a los fieles en una plaza de la libertad abarrotada en Castel Gandolfo

El Papa León XIV ha aprobado un rescripto, firmado por el prefecto de la Secretaría para la Economía, Maximino Caballero Ledo, que introduce importantes mejoras en las condiciones laborales del personal del Vaticano.

Este documento modifica el Texto Único de las Medidas a favor de la Familia, así como las normas del subsidio familiar, adaptando la normativa a realidades familiares actuales. El objetivo es no solo actualizar los beneficios, sino reconocer que las necesidades de los trabajadores y sus familias requieren una respuesta institucional más amplia y sensible.

La aprobación se produjo tras la presentación de las deliberaciones del Consejo de la ULSA (órgano consultivo con representantes de la Santa Sede y el Governatorato) al Pontífice, el pasado 28 de julio. Con esta decisión, León XIV reafirma su compromiso con una política social activa dentro de la estructura vaticana, que sirva de ejemplo para otras instituciones.

Permisos de paternidad mejorados

El nuevo rescripto establece que los empleados del Vaticano podrán gozar de cinco días hábiles de permiso pagado tras el nacimiento de un hijo, con la opción de tomarlos de manera continua o dividida, siempre dentro de los 30 días siguientes al parto. Esta medida tiene como objetivo permitir a los padres disponer de un tiempo valioso para estar con su recién nacido, algo que hasta ahora no estaba formalmente garantizado de esta manera.

Durante este tiempo, los trabajadores recibirán el pago completo de su salario y conservarán su antigüedad y derechos laborales. Esta iniciativa representa un paso importante hacia el equilibrio entre la vida familiar y profesional en una institución que, por su carácter y tamaño, suele adoptar cambios laborales de forma más paulatina que otros ámbitos.

Respaldo tangible a las familias

Uno de los aspectos más delicados del rescripto es la inclusión de tres días de permiso remunerado por mes para los padres que tienen hijos con una discapacidad grave. Esta licencia se otorga únicamente si el menor no está internado a tiempo completo en centros especializados, y debe usarse exclusivamente para el cuidado y atención del hijo.

El documento establece que estos días de permiso deben disfrutarse de forma consecutiva, sin realizar otras actividades laborales, salvo que la autoridad competente otorgue una autorización especial.

La evaluación de lo que se considera una “situación grave” será realizada por un Colegio Médico mediante un dictamen definitivo, el cual se basará en tablas oficiales de referencia definidas por la Autoridad Superior.

Subsidio familiar adaptado

El rescripto también actualiza las normas sobre los subsidios familiares, extendiendo su cobertura a hijos mayores de edad en circunstancias específicas. El beneficio se otorgará hasta los 20 años si el hijo está cursando estudios secundarios, y hasta los 26 años si está inscrito en estudios universitarios o en programas equivalentes oficialmente reconocidos por la Santa Sede.

Para acceder a este derecho, las familias deberán presentar la documentación oficial que acredite la matrícula y cumplir con los requisitos establecidos, lo que asegura la transparencia en la concesión de este apoyo. Esta ampliación responde a la realidad de que, en muchas situaciones, los hijos continúan su formación académica más allá de la mayoría de edad y siguen dependiendo económicamente de sus padres.

Con esta modificación, el Vaticano reconoce el esfuerzo de los trabajadores que sostienen la educación de sus hijos en un contexto donde la demanda de formación y especialización es cada vez mayor.