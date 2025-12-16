Vogue elije al Papa como uno de los mejores vestidos del 2025: "Extremadamente elegante"

Bad Bunny, Rosalía, Rihanna, Michelle Obama... y el Papa León XIV. La revista Vogue ha incluido al Papa en su lista anual de las mejores personas mejor vestidas y “extremadamente elegantes” de 2025, un reconocimiento poco habitual para un Pontífice y que lo sitúa junto a otras 54 figuras de la música, el cine, el deporte y la política.

Según destaca la publicación, el Papa ha sabido “preservar el legado de las vestiduras litúrgicas de impecable confección, marcando un estilo propio que contrasta con la sobriedad estética de su predecesor, el Papa Francisco”, cuyo gesto de sencillez tras su elección en 2013 fue en su momento elogiado por otras revistas internacionales.

su "mejor atuendo de 2025"

Vogue señala como el “mejor atuendo de 2025” la primera aparición pública de León XIV como Papa, el pasado 8 de mayo, en la logia central de la Basílica de San Pedro. En aquella imagen, que dio la vuelta al mundo, el Pontífice lució una muceta de satén rojo, una estola color vino bordada en oro y una cruz pectoral sujeta por un cordón de seda dorada.

Jueves 8 de mayo de 2025, día de la elección de Robert Prevost como el Papa León XIV

La muceta —una capa corta que cae sobre los hombros— es símbolo de autoridad, mientras que la estola y el resto de las prendas litúrgicas remiten a significados teológicos profundamente arraigados, como el servicio, la caridad y el “yugo de Cristo”, una recuperación consciente de elementos tradicionales de la historia de la Iglesia.

¿Quién está detrás de los conjuNTos del pontífice?

Detrás de esta imagen reconocida por la moda internacional se encuentra el diseñador italiano Filippo Sorcinelli, colaborador habitual del Vaticano desde el pontificado de Benedicto XVI. A ello se suma la labor de la histórica sastrería Gammarelli, responsable desde hace décadas de la confección de la vestimenta papal en pleno corazón de Roma.

La elección de tejidos, colores y cortes no es casual: cada prenda —desde la sotana blanca hasta el Anillo del Pescador— forma parte de un lenguaje visual cuidadosamente codificado, que combina fe, historia y representación institucional.