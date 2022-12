Parolin pide "escribir una nueva página en la historia de Europa": "Hay que apostar por la paz y el diálogo"

El cardenal Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, ha participado este martes en el encuentro “Europa y la guerra. Del espíritu de Helsinki a las perspectivas de paz” que ha organizado la Embajada de Italia ante la Santa Sede, en colaboración con la revista geopolítica Limes y los medios de comunicación de la Santa Sede (L'Osservatore Romano y Radio Vaticano – Vatican News).

En los últimos meses, tanto Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, como el Papa Francisco, han citado la Conferencia Internacional de Helsinkiy sus principios que contribuyeron a la distensión en Europa al establecer un decálogo de puntos firmes sobre el deber de respetar las fronteras de los Estados y resolver las disputas a través de la diplomacia.

Las lágrimas del Papa, "un poderoso antídoto contro la indiferencia"

“En el noveno mes de la guerra todavía somos testigos de los errores y los horrores de la guerra en Ucrania que comenzó con la agresión perpetrada por el ejército de la Federación Rusa. Ante las imágenes que vemos todos los días se corre el riesgo de volvernos indiferentes y terminar por no prestar atención a las noticias de las lluvias de misiles destructivos, de las muertes de civiles, de los niños dejados bajo los escombros, de soldados muertos, de desplazados, de un país arrasado con ciudades destruidas”, ha afirmado Parolin al principio de su discurso.

El secretario de Estado de la Santa Sede ha recordado las lágrimas del Papa Francisco ante la imagen de la Virgen María Inmaculada en Plaza de España el pasado jueves, 8 de diciembre: “Son un poderoso antídoto contro la indiferencia. Deseo reiterar su llamamiento para que se recurra a todos los instrumentos diplomáticos, incluso los que aún no se han utilizado, para llegar a un alto el fuego y a una paz justa. En las últimas semanas, hemos visto un atisbo de una posible reapertura de negociaciones, pero también ha habido un recrudecimiento de los bombardeos. Es aterrador que hayamos vuelto a hablar del uso de armas nucleares [….] es preocupante que en varios países del mundo se haya acelerado la carrera a las armas con ingentes inversiones de dinero que podrían servir para luchar contra el hambre, crear empleos, asegurar atención médica adecuada a millones de personas que nunca la han tenido”.

"Necesitamos imaginar y construir un nuevo concepto de paz"

Parolin ha preguntado a los participantes del encuentro “si estamos haciendo todo lo posible para poner fin a esta tragedia” y ha lamentado que hoy en día “no existen las condiciones para repetir lo que pasó en Helsinki, pero debemos trabajar para revivir ese espíritu […] No podemos leer el presente e imaginar el futuro solo pensando en viejos esquemas y alianzas militares o colonizaciones ideológicas y económicas. Necesitamos imaginar y construir un nuevo concepto de paz y solidaridad internacional. Necesitamos implementar nuevas reglas para las relaciones internacionales que hoy nos parecen mucho más líquidas e inconsistentes que en el pasado. Necesitamos coraje para apostar por la paz, el diálogo y la cooperación”.

"No nos quedemos sordos al clamor de los pueblos que piden paz y no guerra"

“El desarme es la única respuesta adecuada y decisiva si queremos construir un futuro de paz. No nos quedemos sordos al clamor de los pueblos que piden paz y no guerra, pan y no armas, justicia y no explotación económica, energías limpias y no atómicas que niegan la posibilidad de un futuro a nuestra Casa Común”, ha afirmado el secretario de Estado, Pietro Parolin.

Por último, el secretario de Estado de la Santa Sede ha pedido a Europa que vuelva a ser “el faro de una civilización fundada en la paz, el derecho y la justicia internacional […] Comprometámonos todos a escribir una nueva página en la historia de Europa y del mundo para poner fin a la barbarie fratricida que se vive en Ucrania”.