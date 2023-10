Parolin: "El ataque a Israel fue inhumano, pero que la legítima defensa no afecte a civiles"

El atentado terrorista perpetrado por Hamás y otras milicias el sábado pasado contra miles de israelíes que se disponían a celebrar el día de Simjat Torá, al final de la semana de la fiesta de Sucot, "es inhumano", ha destacado. "La Santa Sede expresa su total y firme condena. Además, estamos angustiados por los hombres, mujeres, niños y ancianos que son rehenes en Gaza. Expresamos nuestra cercanía a las familias afectadas, en su gran mayoría judías, rezamos por ellas, por los que aún están en estado de shock, por los heridos. Es necesario recuperar el sentido de la razón, abandonar la lógica ciega del odio y rechazar la violencia como solución. Los agredidos tienen derecho a defenderse, pero la legítima defensa debe respetar también el parámetro de la proporcionalidad. No sé qué margen hay para el diálogo entre Israel y la milicia de Hamás, pero si lo hay, y esperemos que lo haya, debe buscarse de inmediato y sin demora. Esto para evitar más derramamiento de sangre, como está ocurriendo en Gaza, donde hay muchas víctimas civiles inocentes como consecuencia de los ataques del ejército israelí".

Por eso, insiste, "la paz sólo puede construirse sobre la justicia. A los latinos les gustaba decir: 'Opus iustitiae pax', no puede haber paz entre los hombres sin justicia. Me parece que la mayor justicia posible en Tierra Santa es la solución de los dos Estados, que permitiría a palestinos e israelíes vivir uno al lado del otro, en paz y seguridad, respondiendo a las aspiraciones de la mayoría de ellos. Esta solución, prevista por la comunidad internacional, últimamente ha parecido a algunos, en ambas partes, que ya no es factible. Para otros, nunca lo fue. La Santa Sede está convencida de lo contrario y sigue apoyándola. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo correcto? Es justo que los rehenes sean devueltos inmediatamente, incluso los que están en poder de Hamás desde los pasados conflictos: en este sentido, renuevo con fuerza el vibrante llamamiento lanzado y repetido por el Santo Padre Francisco en los últimos días. Es justo que, en legítima defensa, Israel no ponga en peligro a los civiles palestinos que viven en Gaza. Es justo, indispensable diría yo, que en este conflicto -como en cualquier otro- se respete plenamente el derecho humanitario".