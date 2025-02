El Papa nombra a Sor Raffaella Petrini presidenta del Governatorato

A partir del 1 de marzo, el Papa Francisco ha nombrado a Sor Raffaella Petrini, hasta ahora Secretaria General de la Gobernación, Presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, así como Presidenta de la Gobernación. La elección fue anunciada durante la entrevista que el Pontífice concedió a Fabio Fazio durante el programa de televisión "Che tempo che fa", el 19 de enero.

Perteneciente a las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía, oficial de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos desde 2005, Sor Raffaella Petrini nació en Roma el 15 de enero de 1969, obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional Libre Guido Carli y el Doctorado por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Desde 2022 ha ocupado el cargo de Secretario General de la Gobernación, sucediendo al Cardenal Fernando Vergéz Alzaga quien cumplirá 80 años el próximo 1 de marzo.

Otra mujer, por tanto, al frente de un importante cargo, tras el nombramiento de sor Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada. “El trabajo de las mujeres en las Curias es algo que ha ido poco a poco y se ha entendido bien. Ahora tenemos muchas”, comentó el Papa. Y enumerando las tareas confiadas a figuras femeninas en el Vaticano, añade: “Las mujeres saben gestionar mejor que nosotros”.

el cardenal vérgez, uno de los hombres de confianza del papa francisco

El cardenal lleva vinculado a la santa Sede desde 1972, año en el que inicia su servicio en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Es por ello que en COPE aprovechamos la oportunidad a finales de 2024 para preguntar sobre la trayectoria profesional al servicio de la Santa Sede del cardenal Fernando Vergéz Alzaga, quién desveló todos los detalles que rodean el 'Governatorato' y el trabajo que hay detrás de uno de los órganos más importantes de la Santa Sede.

En 2022 fue creado cardenal por el Papa Francisco, y se ha convertido en uno de sus hombres de confianza: "Más que sentirnos o no hombres de confianza del Papa, creo que es importante comprometernos cada día en el servicio para apoyarle en el desempeño de su ministerio. No nos corresponde a nosotros juzgar las decisiones del Pontífice. Sólo podemos acogerlas y mostrar gratitud. Papa Francisco conoce bien mi fiel disponibilidad y mi afecto al sucesor de San Pedro".

"Siempre he vivido mi trabajo como un servicio al Papa, así que cuando me nombró Presidente de la Gobernación sentí una fuerte llamada a una mayor responsabilidad. Naturalmente, tuve un sentimiento de gratitud hacia el Pontífice por la confianza que me demostró y me sentí como si estuviera implicado en una misión mucho mayor de la que tenía antes"