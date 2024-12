El cardenal Vérgez, presidente del 'Governatorato', el poder ejecutivo en el Vaticano, en COPE: "Mi papel es de servicio, no de poder"

El cardenal Fernando Vérgez Alzaga (Salamanca, 1945) es el presidente de la Gobernación del Estado de la ciudad del Vaticano, el 'Governatorato', el dicasterio que ejerce el poder legislativo del Vaticano y presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la ciudad del Vaticano. Además, es el primer cardenal miembro de la congregación de los Legionarios de Cristo. El presidente ha contado en COPE todos los detalles que rodean el 'Governatorato' y el trabajo que hay detrás de uno de los órganos más importantes de la Santa Sede

Fue en 2021 cuando Vérgez llegó a la presidencia de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, tras una larga trayectoria de casi 9 años en la Secretaría General. Se podría decir que el cardenal es una de las personas que más secretos conoce sobre el Estado más pequeño e influyente del mundo y este es uno de los aspectos que Vérgez ha querido aclarar:

"Mi papel es de servicio, no de poder. Siempre he estado al servicio de los Papas en todos los Dicasterios u organismos en los que he prestado mi servicio. No se trata de conocer secretos, sino de saber resolver cuestiones a veces delicadas e importantes. Todo se hace por el bien común y por la buena marcha del Estado, que, como sabes, es funcional a la misión del Pontífice.

Siempre me gusta repetir las palabras del Papa Francisco en la Carta del 7 de octubre de 2013 : "desempeñar todas las funciones administrativas inherentes, coordinar y controlar el trabajo de las diversas Direcciones que componen la mencionada Gobernación, y vigilar sobre la actividad de los colaboradores y empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano. No cabe duda de que los empleados de la Gobernación en sus distintos sectores son parte notable de esa particular comunidad de trabajo constituida por hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos y laicos", declaraba el presidente del órgano que ejerce el poder legislativo del Vaticano

El cardenal lleva vinculado a la santa Sede desde 1972, año en el que inicia su servicio en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y es por ello que en COPE, hemos aprovechado la oportunidad para preguntar sobre la trayectoria profesional al servicio de la Santa Sede de nuestro invitado.

"Es evidente que un largo viaje por la Santa Sede y la Gobernación ha sido una oportunidad para colaborar más estrechamente con la misión del Sucesor de Pedro. He tenido la gracia de vivir junto a un Beato, el Cardenal Pironio, del que guardo un recuerdo agradecido, para mí fue y es un padre y un maestro. De Él aprendí a amar y servir a la Iglesia. Siempre he buscado servir fielmente a la Iglesia y hoy es para mí una alegría poder contribuir al bien de la Iglesia. Los años pasados en los diversos Dicasterios y luego en la Gobernación me dieron la oportunidad de entrar en contacto con la realidad de la Iglesia universal", añadía el cardenal Vérgez.

En 2022 fue creado cardenal por el Papa Francisco, y se ha convertido en uno de sus hombres de confianza: "Más que sentirnos o no hombres de confianza del Papa, creo que es importante comprometernos cada día en el servicio para apoyarle en el desempeño de su ministerio. No nos corresponde a nosotros juzgar las decisiones del Pontífice. Sólo podemos acogerlas y mostrar gratitud. Papa Francisco conoce bien mi fiel disponibilidad y mi afecto al sucesor de San Pedro".

¿Cómo recuerda usted el momento en el que el Papa le encarga esta importante misión de ser "el alcalde" del Vaticano?

"Siempre he vivido mi trabajo como un servicio al Papa, así que cuando me nombró Presidente de la Gobernación sentí una fuerte llamada a una mayor responsabilidad. Naturalmente, tuve un sentimiento de gratitud hacia el Pontífice por la confianza que me demostró y me sentí como si estuviera implicado en una misión mucho mayor de la que tenía antes"

Hace pocas semanas, el Estado de la Ciudad del Vaticano lanzaba una página web en varios idiomas. En ella podemos ver diferentes contenidos relacionados con las actividades cotidianas del 'Governatorato' y es otra de las cuestiones sobre las que hemos profundizado en nuestra entrevista junto a Vérgez: "Creo que la decisión de abrir un sitio web renovado en cuatro idiomas (italiano, inglés, español y francés) está absolutamente en consonancia con la decisión de informar sobre las actividades del Estado de la Ciudad del Vaticano, de los órganos de gobierno. Se trata de comunicar lo que ocurre en el Estado y en las distintas Direcciones. Este es el objetivo que nos hemos fijado con el lanzamiento de la Comunicación Institucional".

Al frente de la secretaría general del gobierno del vaticano, una mujer

Actualmente, al frente de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad del Vaticano (cargo que usted ocupaba anteriormente) hay una mujer, Sor Raffaela Petrini. En un momento como el actual, donde se habla y cuestiona mucho el papel de la mujer en las estructuras de poder de la Iglesia, el Vaticano está siendo un ejemplo, ¿no? ¿Qué aporta la presencia de Sor Raffaella?

La elección de Sor Raffaella Petrini como Secretaria General es un gesto de confianza del Papa Francisco hacia las mujeres. Una monja, que desempeña un papel tan delicado e importante, es una oportunidad para descubrir el potencial del mundo femenino en el desempeño de determinados cargos. Ofrece la oportunidad de dar a las mujeres papeles de responsabilidad dentro de la Iglesia. Personalmente agradezco al Santo Padre haber designado a Sor Raffaella como colaboradora directa. Aprecio su fidelidad a la vida consagrada, su colaboración, su fidelidad y su profesionalidad

La acción administrativa que usted dirige, ¿tiene que ir acompasada a la labor pastoral que propone la Santa Sede? Es decir, debe ser ejemplo de buena gobernanza? ¿En qué aspectos cree que el Estado Ciudad del Vaticano es ejemplo para otros países o ciudades?

La mejor respuesta a su pregunta la describe Papa Francisco en la carta anteriormente citada: "atender de modo directo la formación humana y cristiana de los empleados y de los colaboradores, coordinar a los sacerdotes encargados de la atención espiritual que ya están presentes en los diversos sectores, promover iniciativas oportunas, especialmente en concomitancia con los programas pastorales de la Iglesia universal y en los tiempos fuertes del año litúrgico".

El Vaticano tiene para ofrecer al mundo los principios inspirados en el Evangelio, que llevarían a valorar la dignidad humana en todos los aspectos y en todas las situaciones" Fernando Vérgez, presidente del 'Governatorato' Introduzca posición aquí

"Esencialmente, el Estado de la Ciudad del Vaticano tiene algunos aspectos particulares que lo distinguen de otras entidades similares. Empezando por los valores indicados por el Magisterio petrino, sobre todo, en el ámbito del trabajo y de la justicia social. Un punto de referencia al que mira el Estado es, sin duda, la Doctrina Social de la Iglesia. En este sentido, el Vaticano tiene para ofrecer al mundo los principios inspirados en el Evangelio, que llevarían a valorar la dignidad humana en todos los aspectos y en todas las situaciones".

Y por el contrario, haciendo auto crítica, ¿En qué cosas debería mejorar a nivel administrativo? ¿Qué retos tiene por delante la gestión del Estado Ciudad del Vaticano?

"Por supuesto, un Estado es una realidad compleja y siempre se puede mejorar su funcionamiento y sus estructuras. Sin embargo, puedo asegurar que dentro del 'Governatorato' hay personas que creen de verdad en lo que hacen, que sienten el trabajo que realizan como una misión y que miran al Magisterio del Papa como la referencia de sus vidas"

Sin duda, en su vida hay una persona que le marca a nivel espiritual y personal, el beato cardenal Eduardo Pironio, de quien fue, no solo secretario personal, sino confidente y amigo durante más de 20 años, hasta el final de sus días. Tanto es así que tanto su lema episcopal como el escudo son muy parecidos. ¿Cómo de importante fue para su vida personal y espiritual? ¿Qué mensajes dejó que podemos seguir aprendiendo de él a día de hoy?

El Beato Pironio, a quien tuve la suerte de servir como secretario personal durante 23 años, me enseñó mucho desde el punto de vista humano y espiritual. No cabe duda de que tenerlo a mi lado durante tantos años fue una gracia y una oportunidad de maduración y crecimiento. No sólo fue mi superior, sino también un confidente y un amigo. Ponía la fe en primer lugar y después venía todo lo demás. En él se manifestaba la primacía de Dios en la vida. Por eso, mi ministerio episcopal está marcado por su ejemplo y su legado. El de un hombre recto y pastor, fiel al Papa y a la Iglesia, entregado al bien común y abierto a las necesidades de los hermanos y hermanas que encontró en su camino.

En unos meses usted cumplirá los 80 años, una edad que anticipa, quizá, el final de su mandato. ¿Qué legado cree que deja o le gustaría dejar?

"Siempre estamos en manos de Dios y le confiamos nuestro futuro. No sé qué herencia nos dejará cuando llegue el momento. Espero que permanezca en todos el deseo de servir al Papa con respeto y seriedad profesional, aprovechando al máximo las cualidades de cada uno", finalizaba el cardenal Vérgez.