El Papa León XIV regresa al Palacio Barberini de Castel Gandolfo
La Santa Sede emite un comunicado en el que asegura que “ahí proseguirá su actividad durante la jornada en la que no tiene previstas audiencias”
El Papa León XIV vuelve a trasladarse a Castel Gandolfo donde ha pasado la noche del lunes 8 de septiembre. Regresa el martes 9 por la tarde tras trabajar y mantener su agenda, tal y como ha informado la Santa Sede.
"Esta tarde el Papa León XIV se ha trasladado al Palacio Barberini de Castel Gandolfo y ahí proseguirá su actividad durante la jornada de mañana, en la que no tiene previstas audiencias", informó la oficina de prensa del Vaticano en un escueto comunicado.
una nueva visita de león xiv a castel gandolfo
León XIV acudió a esta residencia en julio y también unos días durante el puente del 15 de agosto, y también acudió la semana pasada, el 5 de septiembre, para inaugurar un jardín bautizado como 'Borgo Laudato Si', como la encíclica medioambiental de Francisco.