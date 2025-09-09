El Papa León XIV regresa al Palacio Barberini de Castel Gandolfo

El Papa León XIV se dirige a la multitud durante el rezo del Ángelus en la Piazza della Liberta (Plaza de la Libertad), frente al Palacio Apostólico, en la residencia de verano papal de Castel Gandolfo

El Papa León XIV vuelve a trasladarse a Castel Gandolfo donde ha pasado la noche del lunes 8 de septiembre. Regresa el martes 9 por la tarde tras trabajar y mantener su agenda, tal y como ha informado la Santa Sede.

"Esta tarde el Papa León XIV se ha trasladado al Palacio Barberini de Castel Gandolfo y ahí proseguirá su actividad durante la jornada de mañana, en la que no tiene previstas audiencias", informó la oficina de prensa del Vaticano en un escueto comunicado.

una nueva visita de león xiv a castel gandolfo

León XIV acudió a esta residencia en julio y también unos días durante el puente del 15 de agosto, y también acudió la semana pasada, el 5 de septiembre, para inaugurar un jardín bautizado como 'Borgo Laudato Si', como la encíclica medioambiental de Francisco.