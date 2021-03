El Papa incluye a una víctima de abusos en la Comisión para la tutela de los menores

El Papa ha incluido a Juan Carlos Cruz, reconocida víctima de abusos en Chile, en la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

Cruz ha agradecido al Papa el cometido y se ha comprometido a ayudar al Vaticano a terminar con la lacra del abuso. "Muchas gracias al Papa Francisco por confiar en mí con este nombramiento. Lo agradezco profundamente. Esto renueva mi compromiso para seguir trabajando para terminar con la lacra del abuso y por tantos sobrevivientes que aún no obtienen justicia", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

Otro nombramiento muy importante es el de Sor Alessandra Smerilli, de 47 años, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora, Salesianas de Don Bosco, apreciada economista que ha sido llamada para desempeñar una nueva tarea a partir de hoy.

El Papa Francisco la ha nombrado subsecretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para el sector de Fe y Desarrollo. En su currículum, destacan un doctorado en Economía Política en la Universidad La Sapienza de Roma y un doctorado en Economía en la Universidad East Anglia de Nowrich (Gran Bretaña).

���� Grata a Dio, e a @Pontifex_it per la nomina a sottosegretaria a servizio di @VaticanIHD ����



���� I'm grateful to God, and to @Pontifex for appointing me as under-secretary at @VaticanIHD ���� pic.twitter.com/qJ5T8PaaTx