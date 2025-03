El Papa Francisco recalca que buscar "la luz que viene de Cristo" es la llave para hacer frente a los momentos de incertidumbre y miedo

El Papa Francisco ha reflexionado sobre la importancia de los encuentros que transforman la vida, tomando como ejemplo la historia de Nicodemo en el Evangelio de Juan, en la catequesis escrita desde el Hospital Gemelli de Roma.

En su mensaje, el Pontífice argentino ha destacado cómo ciertos encuentros pueden cambiar el rumbo de la vida de una persona. En su mensaje, habló del personaje de Nicodemo, un fariseo que buscó a Jesús en la noche, simbolizando la oscuridad interior de sus dudas e incertidumbres.

“Nicodemo va a ver a Jesús de noche: una hora inusual para un encuentro. En el lenguaje de Juan, la noche es probablemente la que hay en el corazón de Nicodemo”, ha precisado el obispo de Roma: “Es un hombre que se encuentra en la oscuridad de las dudas, en esa oscuridad que vivimos cuando ya no entendemos lo que está sucediendo en nuestra vida y no vemos bien el camino a seguir”.

Jorge Mario Bergoglio ha resaltado que, al igual que Nicodemo, todos enfrentamos momentos de incertidumbre y miedo, pero la llave para afrontarlo está en buscar la luz que viene de Cristo, quien ilumina la oscuridad del alma y da esperanza.

"La vida radica en la capacidad de cambiar para encontrar una nueva forma de amar”

El Papa ha recordado a su vez que Nicodemo, al principio, no comprendió plenamente las palabras de Jesús, ya que pensaba con una lógica terrenal. Sin embargo, su historia es testimonio de que el cambio es posible.

“Nicodemo siente que algo ya no funciona en su vida. Siente la necesidad de cambiar, pero no sabe por dónde empezar”, apunta el Sucesor de Pedro: “Si no aceptamos cambiar, si nos encerramos en nuestras rigideces, en nuestras costumbres o en nuestras formas de pensar, corremos el riesgo de morir. La vida radica en la capacidad de cambiar para encontrar una nueva forma de amar”, ha sostenido.

Al final de la catequesis, Francisco ha invitado a los fieles a no temer los cambios y a confiar en el Espíritu Santo, quien puede regenerar la vida y dar una nueva perspectiva. Asimismo, destaca que Nicodemo es uno de los que ayudan a descender el cuerpo de Jesús de la Cruz, demostrando que su transformación fue completa.

“Levantemos también nosotros la mirada hacia Aquel a quien traspasaron”, concluye el Papa. “En Él encontramos la esperanza para afrontar los cambios de nuestra vida y renacer”.