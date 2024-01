El Papa Francisco muestra su apoyo a 'Fiducia Supplicans': “El Señor bendice a todos, todos, todos”

El programa 'Che tempo che fa', retransmitido en el canal italiano Nove, tuvo ayer un invitado muy especial: el Papa Francisco concedía así una entrevista al periodista italiano Fabio Fazio dispuesto a responder las preguntas que éste le iba formulando.

La entrevista fue larga y los temas muy variados; entre los más importantes, se comentó en profundidad el ya archiconocido documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, “Fiducia Supplicans”, la posibilidad de una eventual renuncia o su preocupación ante las guerras entre Ucrania y Rusia e Israel y Hamás.

"El Señor bendice a todos, todos, todos"

El Santo Padre defendió su decisión de permitir la bendición de parejas del mismo sexo o en “situación irregular” afirmando que “cuando se toma una decisión hay un precio de soledad a pagar" y apuntó que muchas veces no se acepta algo "porque no se conoce". Además, afirmó que “cuando no te gusta una decisión, habla y expón tus dudas, lleva adelante una discusión fraternal, así las cosas salen adelante. El problema es cuando no gusta, te lo metes en el corazón y haces resistencia y tomas malas conclusiones. Esto ha sucedido con estas últimas decisiones sobre la bendición a todos", sostuvo.

Francisco defendió que "el Señor bendice a todos los que vienen", la Iglesia debe tomarles la mano y "no condenarles desde el principio” y que Dios es “bueno” y no “castigador” y que, reiterándose “bendice a todos, todos, todos”.

El Papa sobre la renuncia: "No es ni un pensamiento, ni una preocupación"

Fabio Fazio también le preguntó sobre si, al igual que hizo su predecesor, Benedicto XVI, piensa en una eventual renuncia. La respuesta del Santo Padre fue clara y contundente, afirmando que "no es ni un pensamiento, ni una preocupación, ni un deseo, es una posibilidad abierta a todos los papas pero por el momento no está en el centro de mis pensamientos, inquietudes o sentimientos". Además, ha añadido que “mientras yo me sienta con capacidad de servir seguiré adelante, cuando no pueda más será el momento de pensarlo”.

El Papa Francisco no quiso dejar escapar esta oportunidad para mostrar su preocupación ante los conflictos que están teniendo lugar en el mundo actualmente: por un lado la guerra entre Ucrania y Rusia y por otro, la que existe entre Israel y Hamás. Ha declarado que “detrás de las guerras, está el comercio de las armas” afirmando que “un economista me dijo que, en este momento, las inversiones que generar más intereses, más dinero, son las fábricas de armas. Invertir para matar”.

"Hay que eliminar todas estas mafias que explotan a los inmigrantes"

Además, otro de los temas sobre los que también quiso hacer hincapié fue la difícil situación que atraviesan los migrantes. “Lo que se necesita es una política migratoria "bien pensada" que ayude a "tomar el problema de los inmigrantes en nuestras propias manos" y "eliminar todas estas mafias que explotan a los inmigrantes".

Por último, Francisco anunció dos viajes para el año que acaba de comenzar, por un lado, a la Polinesia, previsto para agosto y a su Argentina natal, donde ha sido invitado expresamente por el presidente electo, Javier Milei, y que el Santo Padre espera visitar a finales de este 2024. “Allí la gente está sufriendo mucho. Es un momento difícil para el país. Se está planteando la posibilidad de hacer un viaje en la segunda mitad del año, porque ahora hay cambio de gobierno, hay cosas nuevas”.