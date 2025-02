El Papa Francisco insta a los artistas a 'transformar el dolor en esperanza' y 'construir puentes' en tiempos de crisis

El Papa Francisco instó este domingo a los artistas del mundo a recordar que "su misión no sólo crear belleza", sino "transformar el dolor en esperanza", en su homilía en la misa del Jubileo de la Cultura y que fue leída por el cardenal José Tolentino de Mendonça, debido a la hospitalización del Santo Padre por un agravamiento de su bronquitis desde el pasado viernes en el Policlínica Gemelli, de Roma, y que le impedirá también dirigir este mediodía el rezo del Ángelus.

"Nuestro primer pensamiento va para el papa Francisco. Rezamos por su salud, agradecemos la visión y el apoyo que siempre nos ofrece", dijo el cardenal Tolentino, Prefecto de Cultura, al inicio de la celebración que ha presidido en la basílica de San Pedro en lugar del papa, que ha cancelado su agenda al menos hasta mañana, lunes.

"El mundo tiene necesidad de artistas proféticos, de intelectuales valientes, de creadores de cultura". En medio de un cambio de época que recuerda otras peores que no deberían olvidarse, el Papa Francisco ha pedido a los artistas, y a las personas del mundo de la cultura, "ser testigos de la visión revolucionaria de las Bienaventuranzas", porque "su misión no sólo es crear belleza, sino revelar la verdad, la bondad y la belleza escondidas en los pliegues de la historia, de dar voz a quien no tiene voz, de transformar el dolor en esperanza".

Misa en San Pedro para el Jubileo de los Artistas

"Vivimos un tiempo de crisis compleja, que es económica y social y, ante todo, es crisis del alma, crisis de significado", señala el Papa en su homilía. Frente a eso, el Pontífice explica que "el artista es aquel o aquella que tiene la tarea de ayudar a la humanidad a no perder la dirección, a no extraviar el horizonte de la esperanza", razón por la cual "el arte auténtico es siempre un encuentro con el misterio, con la belleza que nos supera, con el dolor que nos interroga, con la verdad que nos llama".

Custodios de la Belleza y Constructores de Puentes

"Queridos artistas, veo en ustedes unos custodios de la belleza que sabe inclinarse ante las heridas del mundo, que sabe escuchar el grito de los pobres, de los que sufren, de los heridos, de los presos, de los perseguidos, de los refugiados. Veo en ustedes unos custodios de las Bienaventuranzas", remarcó el Papa.

"Vivimos en una época en la que se levantan nuevos muros, en la que las diferencias se vuelven un pretexto para la división más que una ocasión de enriquecimiento mutuo. Pero ustedes, hombres y mujeres de cultura, están llamados a construir puentes, a crear espacios de encuentro y de diálogo, a iluminar las mentes y a encender los corazones".

Educar en la belleza significa educar en la esperanza

En su defensa de la cultura, el Papa subrayó en su homilía que "el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu. No es huida, sino responsabilidad, invitación a la acción, llamada, grito. Educar en la belleza significa educar en la esperanza", haciéndoles otra petición expresa: "Déjense guiar por el Evangelio de las Bienaventuranzas, y que el arte que hacen sea anuncio de un mundo nuevo; que su poesía nos lo haga ver".

"No dejen nunca de buscar, de interrogar, de arriesgar. Porque el verdadero arte nunca es cómodo, ofrece la paz de la inquietud. Y recuerden: la esperanza no es una ilusión; la belleza no es una utopía; el don que tienen no es una casualidad, es una llamada. Respondan con generosidad, con pasión, con amor", subrayó el Papa en la homilía que leyó el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, él mismo un destacado poeta.