El Papa Francisco: “La Iglesia o es sinodal o no es Iglesia”

Cuando decimos "Iglesia sinodal" la expresión es redundante: “Porque la Iglesia o es sinodal o no es Iglesia". Así lo recordó el Papa Francisco durante el último día del viaje apostólico a Canadá, el 29 de julio, donde tuvo un encuentro con los jesuitas del país.

Tal y como publica Antonio Spadaro, director de la revista La Civiltà Cattolica, el Santo padre se reunió con quince jesuitas de la Provincia canadiense, que incluye el territorio de ese país y Haití, “por estar en curso la Congregación provincial, planeada desde hace tiempo, tuvo que ausentarse el padre provincial”, explica en la publicación.

El camino de la reconciliación

El proceso de reconciliación con los pueblos indígenas no ha terminado, pero "lo más importante es que el episcopado se puso de acuerdo, asumió el reto, avanzó": "Este de Canadá fue un ejemplo de episcopado unido", "y cuando un episcopado está unido, puede afrontar bien los retos que se presentan".

Si este camino de reconciliación va bien, señala el Papa Francisco, "no es por mi visita. Yo sólo soy la cereza del pastel. Son los obispos los que han hecho todo con su unidad". El Santo Padre también destaca la capacidad de la parte indígena para tratar bien el tema y comprometerse, y habla de la familiaridad que se observa entre los obispos y los indígenas: "estos son los milagros que se pueden realizar cuando la Iglesia está unida".

El Señor dona la fuerza a los frágiles

"La verdadera fuerza de un jesuita es la conciencia de la propia fragilidad. Es el Señor quien nos da la fuerza”, expresó Francisco, haciendo alusión a algunos comentarios que salieron en la prensa durante el viaje a Canadá, como la pregunta de por qué el Papa pide perdón en nombre de los cristianos, pero no de la Iglesia como institución. "Hablo en nombre de la Iglesia, aunque no lo haga explícito", precisa. "Al contrario, tengo que explicitar que es mi pensamiento personal cuando no hablo en nombre de la Iglesia".

"El derecho no se puede guarsar en la nevera"

En la entrevista que publica la revista de los jesuitas, se profundiza en el asunto de los abusos, “algunos de los presentes en el encuentro señalan que muchos hablan de Francisco como el Papa del cambio, incluso a nivel penal”. Ante esto, el Papa contesta que “el derecho no se puede guardar en una nevera, acompaña a la vida y la vida sigue: igual que la moral se va perfeccionando". “La comprensión del hombre cambia con el tiempo y la conciencia se profundiza”.

Por eso, les explicó el Papa, “es importante respetar la tradición auténtica, "a memoria viva de los creyentes", frente al tradicionalismo, que, en cambio, subrayó el Pontífice, es "la vida muerta de los creyentes". Justificar cada acción con "siempre se ha hecho así", añadió, "es paganismo de pensamiento".

La Liturgia

Respondiendo a una pregunta sobre la liturgia y la unidad de la Iglesia, Francisco recordó, por un lado, “las monstruosas deformaciones litúrgicas en América Latina hace treinta años” y, por otro, la posterior "intoxicación de vuelta a lo antiguo". "Mi acción en este campo —explicó— ha seguido la línea seguida por Juan Pablo II y Benedicto XVI, que habían permitido el rito antiguo y habían pedido la verificación posterior. La verificación más reciente ha puesto de manifiesto la necesidad de regular la cuestión y evitar que sea una cuestión de moda, sino que siga siendo una cuestión pastoral".