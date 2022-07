El Papa espera que el Acuerdo Provisional con China sea renovado en octubre: "Se hace lo posible por avanzar"

Siguen llegando titulares de la entrevista que el Papa concedió a la agencia de noticias Reuters, realizada por el corresponsal Philip Pullella. Un nuevo tema que ha salido a la luz este martes ha sido el del Acuerdo Provisional de la Santa Sede con la República Popular China. El Papa ha afirmado que “va bien” y espera que pueda renovarse el próximo octubre.

Gracias a este Acuerdo Provisional firmado en 2018 se sanó la situación de la Iglesia católica en China al volver a la plena comunión con Roma a los obispos nombrados sin mandato papal. El Acuerdo deja al Pontífice la última palabra sobre los nombramientos de los nuevos obispos.

Exclusive: Pope Francis said that while the Vatican's secret and contested agreement with China on the appointment of Roman Catholic bishops is not ideal, he hopes it can be renewed in October because the Church takes the long view. https://t.co/2AUmLIKdxEpic.twitter.com/cXgEwOMJ16