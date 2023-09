El obispo de Almería en los Encuentros del Mediterráneo: "La Iglesia, la primera con los migrantes"

Desde el sur de España hacia el sur de Francia: así fue el viaje que emprendió Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería, hacia Marsella, donde asiste a los "Encuentros Mediterráneos", que tienen lugar del 17 al 24 de septiembre. ?En diálogo con Vatican News, se muestra emocionado por la bienvenida que brindaron los jóvenes que forman parte de este acontecimiento, venidos de diversos países del Mare Nostrum.

El Obispo valora los espacios formativos de estos encuentros, como las conferencias, en las que reflexionan y extraen criterios sobre el trabajo en el Mediterráneo como signo de esperanza, en la línea del magisterio del Papa Francisco.

Gómez también piensa en las personas que han muerto, que buscan trabajo, paz, educación, cultura y, por distintas circunstancias, han tenido que abandonar sus territorios, con todos los desafíos subsiguientes. "Y ahí estamos todos nosotros trabajando y la Iglesia tiene que ser la primera", subraya.

El Buen Samaritano

No obstante, enfatiza que hay personas que no entienden que la comunidad católica esté inmiscuida en estos asuntos porque creen que lo propio es la evangelización, pero, según considera, se han perdido la parábola del Buen Samaritano. En esta línea, el Pastor resalta la necesidad de ayudar al que está a la vera del camino. Los seguidores de Jesús deben hacer eso también, y lo tenemos que hacer muchas veces más porque lo pide el Señor.

El obispo de @obispadocadiz y Ceuta @ZornozaBoy analiza en @MediodiaCOPE el reto migratorio: "Tenemos que promover políticas dignas"https://t.co/Onsd4OYIcj — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) September 20, 2023

El referente eclesial sostiene que realmente nos necesitamos unos a otros, no solo porque somos hermanos por la fraternidad universal sino porque además debemos ayudar a nuestros vecinos. Y confía un detalle que lo ha conmovido: en la sala donde se reunió este jueves 21 de septiembre con varios jóvenes, lucía la silueta del Mediterráneo al revés: "La verdad es que me ha costado muchísimo saber qué era, porque ya tengo una imagen preconcebida y cuando me doy cuenta que ya estaba en el sur, me he encontrado a mí mismo".

Además de Gómez Cantero, en los "Encuentros Mediterráneos" intervienen el Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Don Rafael Zornoza, obispo de Cádiz-Ceuta.