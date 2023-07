Luis Marín de San Martín, tras conocerse los participantes del Sínodo: "Pedimos oración, atención y apoyo"

La Santa Sede ha hecho pública este viernes, 7 de julio, la lista de Padres Sinodales que van a participar en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que va a celebrar su primera sesión del 4 al 29 de octubre de 2023.

Después de la presentación de la lista en el Vaticano, Luis Marín de San Martín, el agustino y subsecretario general del Sínodo, ha declarado a la Cadena COPE que es “un momento importantísimo para la Iglesia, un paso más en este proceso sinodal que venimos desarrollando desde hace ya varios años”.

