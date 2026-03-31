León XIV pide rezar por los sacerdotes que atraviesan algún momento de crisis: "Cuando la soledad pesa, el cansancio parece más fuerte que la esperanza"

El Papa León XIV ha invitado a rezar por los sacerdotes que atraviesan algún momento de "crisis", en el vídeo con su intención de oración para el mes de abril, difundido por la campaña 'Reza con el Papa', a través de la Red Mundial de Oración del Papa.

En su oración, el Papa dirige una súplica por los sacerdotes que atraviesan momentos de dificultad "cuando la soledad pesa, las dudas oscurecen el corazón y el cansancio parece más fuerte que la esperanza" y subraya que los presbíteros "no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y queridos, y pastores sostenidos por la oración de su pueblo".

Además, el Pontífice subraya la importancia de redescubrir la dimensión comunitaria del ministerio sacerdotal e invita a los fieles a "escuchar sin juzgar, agradecer sin exigir perfección y acompañar con cercanía y oración sincera".

Asimismo, pide especialmente que los sacerdotes puedan contar con "amistades sanas, redes de apoyo fraterno y sentido del humor cuando las cosas no salen como esperaban".

La red mundial de oración del papa

La Red Mundial de Oración del Papa es una Obra Pontificia confiada a la Compañía de Jesús. Está presente en más de 90 países y reúne a una comunidad espiritual de más de 22 millones de personas.

En el centro de esta misión están las intenciones mensuales de oración del Papa, que invitan a centrarse en los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. En diciembre de 2020 el Papa Francisco instituyó esta Obra Pontificia como Fundación Vaticana y aprobó sus estatutos definitivos en julio de 2024.