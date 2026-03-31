La Santa Sede lamenta el "desagradable episodio" en el Santo Sepulcro y recibe aclaraciones de Israel

La Santa Sede ha mantenido un encuentro este Lunes Santo, 30 de marzo de 2026, con el embajador del Estado de Israel, Yaron Sideman, a raíz del "desagradable episodio" ocurrido el Domingo de Ramos. Durante esa jornada, la policía israelí impidió el acceso a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén al cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén de los Latinos, y al padre Francesco Ielpo, custodio de Tierra Santa.

Pesar y aclaraciones

El encuentro contó con la presencia del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y de monseñor Paul R. Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Según ha comunicado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante la conversación "se expresó pesar por lo sucedido, sobre lo cual se ofrecieron aclaraciones".

Acuerdo para el Triduo Pascual

Asimismo, el comunicado vaticano ha especificado que "se tomó nota del acuerdo alcanzado entre el Patriarcado Latino de Jerusalén y las autoridades locales". Este pacto garantiza la participación en las liturgias del Triduo Pascual en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.