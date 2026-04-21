León XIV llama a la Universidad a ser espacio “de progreso solidario, de un conocimiento que ennoblezca y desarrolle al ser humano de modo integral”

León XIV ha visitado el nuevo Campus Universitario de Guinea Ecuatorial que lleva su nombre, y que para el Pontífice constituye un “espacio para la esperanza, para el encuentro y para el progreso”.

Y es que para el Papa inaugurar una sede universitaria es algo más que “un acto administrativo” o habilitar “espacios destinados al estudio”, sino que es un “gesto de confianza en el ser humano” y la afirmación de que vale la pena “seguir apostando por la formación de las nuevas generaciones” y poner el conocimiento “al servicio del bien común”.

Para León XIV, la institución universitaria está llamada a ser “una realidad bien arraigada en la seriedad del estudio, en la memoria viva de un pueblo y en la búsqueda perseverante de la verdad”.





El Papa ha advertido en este punto sobre el intento de desviar el conocimiento hacia una forma de saber que persigue “plegarla a la propia medida, juzgándola según la conveniencia de quien pretende conocer”. En este caso, subraya el Papa, el conocimiento “deja de ser apertura y se vuelve posesión; deja de ser camino hacia la sabiduría y se transforma en afirmación orgullosa de autosuficiencia, abriendo paso a extravíos que pueden llegar a volverse inhumanos”, ha señalado.

“La fe purifica la autosuficiencia y la abre a una plenitud hacia la que la razón tiende, aunque no pueda abarcarla por completo”

León XIV también ha indicado que Cristo no aparece “como una salida fideísta ante la fatiga intelectual, como si la fe comenzara donde la razón se detiene. Al contrario, en Él se manifiesta la armonía profunda entre verdad, razón y libertad”, asegura el obispo de Roma.

“La fe, lejos de clausurar esta búsqueda, la purifica de la autosuficiencia y la abre a una plenitud hacia la que la razón tiende, aunque no pueda abarcarla por completo”, ha agregado el Santo Padre.





El Papa también ha hecho hincapié en que la calidad de la Universidad es inherente a la de sus estudiantes, no al “número de graduados o de la extensión de su infraestructura”. “Este es el sincero deseo que la Iglesia expresa en su plurisecular compromiso con la educación: que los profesionistas sean buenos gracias al conocimiento y a la técnica; frutos maduros para una auténtica fecundidad, capaces de ir más allá de la mera apariencia del éxito”, ha deseado León XIV.

Al final de su discurso, León XIV afima que la Universidad de Guinea Ecuatorial está llamada a dar frutos “de un progreso solidario, de un conocimiento que ennoblezca y desarrolle al ser humano de modo integral”.