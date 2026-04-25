León XIV anima a los profesores de Religión a ser "coreógrafos de la esperanza" y formar a los jóvenes en el "pensamiento crítico"

León XIV ha pedido a los profesores de religión formar a los jóvenes en la "libertad interior" y el "pensamiento crítico" para ayudarles a encontrar su propia voz en una época en la que vivimos "constantemente asediados por estímulos de todo tipo".

Durante una audiencia en el Aula Pablo VI con participantes en el Encuentro Nacional de Profesores de Religión Católica de Italia, el Pontífice ha subrayado que los alumnos "no necesitan respuestas prefabricadas, sino cercanía y honestidad" por parte de los adultos que los acompañan ante "las grandes preguntas de la vida".

"El hombre no puede vivir sin verdad y significados auténticos"

En este sentido, el Papa advierte de que, tras la "fachada de aparente indiferencia" de muchos jóvenes, se esconde a menudo "la inquietud y el sufrimiento de quien siente demasiado" sin lograr dar nombre a su experiencia.

"El hombre no puede vivir sin verdad y significados auténticos, y los jóvenes, aunque a veces parezcan apáticos, esconden la inquietud y el sufrimiento de quien 'siente demasiado', sin lograr dar un nombre a lo que experimenta", ha señalado ante los presentes.

Además, el Santo Padre ha alentado a los docentes a "ayudar a los chicos a reconocer una voz que en realidad ya resuena en ellos, a no sepultarla ni a confundirla con los ruidos que los rodean". "En una época en la que vivimos constantemente asediados por estímulos de todo tipo, reducir al silencio esa voz es facilísimo", ha añadido.

León XIV pide a los profesores de religión ser "coreógrafos de la esperanza" y "maestros creíbles"

León XIV ha defendido también que educar significa formar a las personas para que escuchen a su corazón y "para que alcancen la libertad interior y la capacidad de pensamiento crítico", bajo dinámicas en las que fe y razón no se oponen, sino que son "compañeras de viaje".

Asimismo, destaca que la enseñanza de la religión es una disciplina de "gran valor cultural", útil para comprender las dinámicas históricas y sociales, las expresiones del pensamiento y de las artes que han dado forma a la sociedad.

A juicio del obispo de Roma, la verdadera laicidad no excluye el hecho religioso, sino que sabe "sacar provecho de él como recurso educativo", y ha concluido su mensaje reconociendo los "desafíos dramáticos" que enfrenta la escuela hoy en día y pidió a los profesores que sean "coreógrafos de la esperanza" y "maestros creíbles".