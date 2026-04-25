Educar en uno de los barrios más pobres de Alicante: "A una musulmana le dijimos que su hijo iría al oratorio sin obligarle a rezar, y nos dijo: 'Prefiero que se le hable de Jesús a que no se le hable de nada"

La actividad de la Iglesia desde hace siglos en el ámbito educativo tiene gran relevancia en nuestro país. Millones de personas se forman en algunos de los centros promovidos por órdenes y congregaciones religiosas, diócesis y otras instituciones, que proponen valores a la luz del Evangelio e implican una formación integral de la persona.

Se trata de acompañar a cada alumno con sus dificultades y fortalezas para que se desarrollen plenamente. Un ejemplo de ello es el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Casalarga, ubicado en 'Mil Viviendas', uno de los barrios con mayor tasa de exclusión social de Alicante.

Desde años, el colegio diocesano acompaña al alumnado en la etapa de Infantil y Primaria, buena parte de ellos de etnia gitana o musulmana, y pertenecientes a familias con alguno de sus miembros en prisión, malos tratos o abandono. El director del centro, Pedro Castaño, asegura que los niños expresan sus realidades “y hay que escucharles, si te lo cuentan es porque buscan algo de ti, palabra de consuelo, desahogarse, cariño y esto es crucial”, ha señalado en 'Solidarios por un bien común'.

Una acogida, señala Castaño, que se hace “desde la fe” y con el fin de que Nuestra Señora del Carmen de Casalarga se convierta “en un hogar, además de un colegio”.

“Entran niños muy alegres pero con una mochila muy pesada. Necesitan mucho cariño y desde el colegio lo tenemos que ofrecer. Sabemos que en sus casas suelen haber hogares con determinadas circunstancias y aquí tenemos que ser referentes”, ha señalado Pedro Castaño.

El obispo José Ignacio Munilla: "El mayor educador en la historia es Jesús de Nazaret"

Para el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, este centro representa lo que debe aportar la educación católica, es decir, una propuesta de educación integral “porque integra no solo una visión trascendente de la vida, sino incluyendo la revelación, Dios nos habla en Jesucristo y la educación no puede ignorarlo El mayor educador en la historia es Jesús de Nazaret”, ha puntualizado.

Los profesores tienen por delante un reto apasionante pero muy agradecido por parte del alumnado: “Son alegres, te dan abrazos, te sientes queridos por ellos. El reto, además del contenido es formar personas, poner semilla dentro de ellos para que sean buenas personas en el futuro. Lo conseguimos y lo vemos cuando vemos algún padre que estudió aquí y se acuerda”, ha recalcado.

“Si no existiera este colegio habría que inventarlo, forma parte de nuestro ADN cristiano”

El director de evangelización del centro es Felipe Miralles, que conoce bien la realidad de la zona norte de Alicante: “Es un barrio históricamente de gente obrera, de mucha migración, y en los últimos años ha habido cambio generacional y de población. Vemos más comunidades musulmanas y gitanas”, ha precisado.

Como ha destacado el obispo José Ignacio Munilla, sus habitantes son los favoritos de Jesucristo, “a ser los pobres entre los pobres”. “Si no existiera este colegio habría que inventarlo, forma parte de nuestro ADN cristiano”, ha agregado con orgullo.

En las 'Mil Viviendas', la falta de trabajo, la delincuencia, déficit de higiene o de recursos forman parte de la realidad diaria: “No entraremos en quien es la culpa porque hay muchos factores”, puntualiza Miralles, que hace hincapié en la labor del colegio para cubrir algunas de las necesidades básicas de los estudiantes: “Tenemos nuestro comedor y hemos ampliado a la merienda con las extraescolares. Luego el tema educativo de acompañamiento lo intentamos cubrir”.

"La Iglesia aporta ese punto de vista sobre la persona que no aportan los gobiernos ni las instituciones”

Pese a que buena parte de los alumnos no profesan la fe en Cristo, el ideario está por encima: “Cuando entran al colegio lo primero que se les explica es el ideario y lo primero que ellos asumen. Se les ofrece otro cole, no hay miedo a perder plazas. Nos pasó una cosa muy bonita de una familia musulmana que cuando se le entrega el ideario les decimos que somos un cole religioso, y sus hijos van a estar en el oratorio pero no se le va obligar a rezar, y la madre nos dijo muy seria: 'Prefiero que se les hable de Jesús a que no se les hable de nada'. Esta mujer es más valiente que nosotros”, ha comentado Felipe Miralles.

A juicio del responsable de evangelización del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Casalarga, la labor de la Iglesia es imprescindible: “Si no estamos aquí, no está nadie. Estando la Iglesia hay esperanza. La Iglesia aporta ese punto de vista sobre la persona que no aportan los gobiernos ni las instituciones”, ha opinado.

“Si tuviésemos Secundaria y una Escuela Laboral sería la solución de este barrio"

Esta labor del centro poco a poco se va notando, especialmente en la tasa de absentismo, que ha pasado del 38% hace una década al 10% aproximadamente: “Un sueño sería tener aquí la Secundaria para continuar este trabajo de acompañamiento y transmisión de la fe que empieza con tres años”, ha deseado el director Pedro Castaño.

“Si tuviésemos Secundaria y una Escuela Laboral sería la solución de este barrio. Lamentamos que no haya sensibilidad para atender estas peticiones”, ha alertado el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

Una de las joyas de la corona del proyecto educativo del colegio diocesano es el taller de radio 'La buena noticia', de la que es responsable Roque Castelló: “La radio favorece el aspecto comunicativo de los niños, ayudarles sobre todo a poner palabras a lo que llevan dentro y quieren expresar. Qué mejor manera que un micrófono para expresarlo. Nos ayuda a conectar entre todos con la realidad que nos rodea, el contexto de cada uno”, ha detallado.