León XIV celebrará el próximo 17 de agosto una misa en Castel Gandolfo con personas sin recursos atendidos por Cáritas

El Vaticano ha informado que el Papa León XIV amplía su agenda en Castel Gandolfo el domingo 17 de agosto, donde además de rezar el Ángelus en la Plaza de la Libertad como ya hiciera en julio durante sus vacaciones, presidirá una misa a las 09.30h en el Santuario de Santa María de la Rotonda en Albano junto a los pobres asistidos por la diócesis y con los voluntarios de Cáritas.

Está previsto que el Papa se desplace nuevamente a Castel Ganfolfo, residencia veraniega de los pontífices, el próxim o 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, donde presidirá la misa en la Parroquia Pontificia a partir de las diez de la mañana, y rezará a las doce el Ángelus en la Plaza de la Libertad.