El Jubileo 25 ya tiene logo oficial tras recibir casi 300 propuestas: conoce su significado

Este miércoles, 29 de junio, se ha presentado en la Sala Regia del Vaticano el Logo Oficial del 'Jubileo 2025', después de que el Dicasterio para la Promoción de la Nueva Evangelización organizara un concurso en el que se recibieron un total de 294 propuestas procedentes de 48 países diferentes y edades muy diferentes (de 6 a 83 años).

El Jubileo 2025 tendrá como lema 'Peregrinos de la esperanza', por lo que el presidente del Dicasterio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, ha llamado a los fieles a vivir este acontecimiento con “la luz de la esperanza”

“Cada Año Santo, en la historia de la Iglesia, adquiere todo su sentido cuando se inserta en el contexto histórico que vive la humanidad y especialmente cuando es capaz de leer los signos de las ansias y angustias unidas a las expectativas que la gente percibe. La fragilidad experimentada en estos últimos años, unida al miedo por la violencia de las guerras, no hace sino hacer paradójica la condición humana: por un lado, siente el poder de la técnica que determina los días de forma preponderante; por el otro, a menudo se encuentra incierta y confundida acerca de su futuro. De aquí surgió inmediatamente la urgencia de vivir el próximo Jubileo a la luz de la esperanza”, ha expresado.

El significado del Logo

Fisichella ha explicado que el Logo elegido representa cuatro figuras estilizadas para indicar la humanidad que proviene de los cuatro puntos cardinales. Se abrazan, para indicar la solidaridad y fraternidad que debe unir a los pueblos. Se notará que el primero de la fila está aprehendido a la cruz. Es el signo no sólo de la fe que abraza, sino de la esperanza que nunca puede ser abandonada porque la necesitamos siempre y sobre todo en los momentos de mayor dificultad.

Las olas que están abajo y agitadas, indican que la peregrinación de la vida no siempre se mueve en aguas tranquilas, ya que las vicisitudes personales y los acontecimientos del mundo imponen con mayor intensidad el llamado a la esperanza.

Por eso hay que destacar la parte inferior de la Cruz que se prolonga en forma de ancla, que se impone al movimiento de las olas. El ancla como signo de esperanza.

La imagen muestra cómo el camino del peregrino no es un hecho individual, sino comunitario, con la impronta de un dinamismo creciente que tiende cada vez más hacia la Cruz. La Cruz no es estática, sino también dinámica, se inclina hacia la humanidad, sale a su encuentro y no la deja sola, ofreciéndole la certeza de la presencia y la seguridad de la esperanza.