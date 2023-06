Georg Gänswein deja de ser Prefecto de la Casa Pontificia y volverá desde julio a la diócesis de Friburgo

El Vaticano ha informado que el secretario personal de Benedicto XVI, el arzobispo Georg Gänswein, ha concluido su etapa como Prefecto de la Casa Pontificia. Asimismo, la Santa Sede ha comunicado este jueves, 15 de junio, que Gänswein regresará, por el momento, a su diócesis de origen, Friburgo, a partir del 1 de julio.

Gänswein, de 66 años, ha sido el fiel secretario del Papa Emérito desde 2003 y hasta su fallecimiento el pasado 31 de diciembre. Su consejero y "casi como un hijo", explicaban las personas cercanas al Pontífice alemán.

Para algunos, fue mucho más que un simple consejero, pues decidía en qué libros podía colaborar Benedicto XVI o sus intervenciones durante los casi diez años tras su renuncia, sobre todo en los últimos años, cuando su salud se fue deteriorando.

De él proceden las palabras que ayudaron a entender en estos años el estado en el que se encontraba Benedicto XVI, del que sólo se filtraban algunas fotos cuando recibía visitas. "Se apaga lentamente como una vela", decía en los últimos años.



La trayectoria de Gänswein

Nacido en Alemania el 30 de julio de 1956 en la ciudad de Riedrn am Wald, cerca de Friburgo, Gänswein fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1984. Su traslado al Vaticano se produjo a mediados de la década de 1990, por invitación del entonces cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de Fe, Joseph Ratzinger, impresionado por sus dotes como joven estudioso del Derecho Canónico, disciplina que impartió en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Opus Dei) en Roma.

Benedicto XVI lo nombró, el 7 de diciembre de 2012, prefecto de la Casa Pontificia y le otorgó el cargo de obispo, poco más de dos meses antes del anuncio, el 11 de febrero de 2013.

En una entrevista concedida a 'la Repubblica' tras la muerte de Benedicto XVI, Gänswein explicaba que le reveló sus intenciones de renunciar a finales de septiembre de 2012 en Castel Gandolfo. Gänswein le dijo que era imposible. "Me dejó hablar. Y luego dijo: puedes imaginarte que he pensado bien esta elección, reflexioné, recé, luché. Y ahora estoy comunicando una decisión tomada, no una tesis a discutir. No es una cuestión que debatir, se decide. Yo ahora te lo digo, pero ahora no se lo digas a nadie", explicó.