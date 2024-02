El español Benjamín Estévez de Cominges, nuevo miembro del "Ministerio de Economía" del Vaticano

El Papa Francisco ha nombrado Secretario General de la Secretaría para la Economía al Doctor Benjamín Estévez de Cominges (Vigo, 1974) quien había sido hasta ahora el Delegado para la administración del Dicasterio para la Evangelización en la sección para la primera evangelización y las nuevas iglesias particulares.

Además, recordamos que el actual 'ministro' de Econmía del Vaticano es el laico español Maximino Caballero Ledo (Badajoz,1959). Se convirtió en el primer prefecto laico tras la renuncia de su predecesor, Juan Antonio Guerrero Alves por motivos personales. El nuevo secretario general se ha convertido en el número dos del Prefecto Maximino Caballero en este ministerio liderado por españoles.

Dos españoles al frente de la economía Vaticana

El recién nombrado Secretario General es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y la Katholieke Universiteit van Leuven (Bélgica) –1992-98–. Obtuvo el M.S. Management of Technology (MBA especializado en Gestión de Empresas Tecnológicas) por la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Boston, becado por la Fundación Pedro Barrié de la Maza durante los años 2003 y 2004.

Desde 2011 hasta su incorporación a Comillas en 2013, Estévez de Cominges era director de Desarrollo de Negocio del Grupo Multiasistencia, multinacional española con presencia en España, Francia, Portugal, Brasil y Reino Unido, cuyo negocio principal es la gestión de seguros del hogar. Entre 2007 y 2011 fue director comercial y de marketing en el Grupo Lar, promotora inmobiliaria multinacional con promociones en España, Francia, Alemania, Portugal, Polonia, Hungría, Rumanía, Letonia, México y Brasil.

En el 2000 cofundó Verticalia.com, de la que fue consejero delegado hasta 2007. Esta compañía de internet, especializada en comercio electrónico entre empresas, servicios online para empresas y la gestión de portales verticales para diferentes sectores. De 1999 a 2000 trabajó en Accenture como consultor de estrategia. Además, fue ingeniero investigador en un proyecto de Belgacom y la Katholieke Universiteit Leuven entre 1998 y 1999.

Desde 2004 es miembro del MIT Club of Spain y, entre 2004 y 2011, fue miembro de la junta directiva de la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié de la Maza.