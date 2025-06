Los dos secretos que conoció el Padre Jasson del Papa León XIV durante las clases de conducir en Chiclayo: "No le tiene miedo a nada"

Una de las personas que mejor conocen al Papa León XIV es el Padre Jasson Sempertegui, que fue su secretario en sus años como obispo de Chiclayo, en Perú, entre 2016 y 2020.

A día de hoy, el sacerdote se encuentra en España, donde está terminando su tesis doctoral en Filosofía, cuya beca por cierto le consiguió Robert Prevost. De hecho, estaba previsto que el ahora Pontífice hubiera estado en la presentación de la tesis del Padre Jasson, algo que ahora se antoja imposible.

COPE ha tenido oportunidad de entrevistar al sacerdote para el programa 'Conociendo al Papa León XIV' en la parroquia San Manuel y San Benito, que es la sede central de los agustinos en España.

La relación entre Jasson Sempertegui y León XIV fue muy especial y cercana en aquellos cuatro años. Tanto es así que el Papa fue quien enseñó a su secretario a conducir, una de las aficiones que siempre le ha apasionado a Prevost.

“Será de las cosas que más extrañará, me enseñó a conducir a mi porque cuando fue joven era maestro de coches, era una de las cosas con lo que conseguía dinero estudiando Matemáticas”, ha comentado Sempertegui.

Las clases de conducir de León XIV a su secretario

De hecho, son cientos las anécdotas que atesora León XIV de su etapa universitaria en Chicago ante el volante. Un buen día, el ahora Santo Padre estadounidense cuestionó a su secretario si sabía conducir, a lo que Jasson le respondió que no solo no conducía, sino que además no tenía interés “porque soy muy nervioso”.

Pese a la negativa del secretario, León XIV le insistió en la importancia de que aprendiera, por lo que comenzó a darle clases de conducir: “Íbamos por e santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, él se ponía de copiloto y con la mano en el freno de mano por si acaso”, ha relatado Jasson.

El grupo de música favorito del Papa León XIV: "Estaba en la guantera de su auto"

Otro de los descubrimientos que hizo Jasson Sempertegui sobre León XIV sobre un coche fue la pasión del Papa por la música: “Una vez íbamos del Obispado al Seminario e iba conduciendo y me dejaba poner la música. Le pregunté si quería alguna música, y me dijo que tenía un disco en la guantera del auto”.

El disco era del grupo de los años sesenta 'The Mamas & the Papas'. Cuando Jasson introdujo el CD en el reproductor del coche de León XIV, sonó una de las canciones más icónicas de la banda, California Dreamin’.

“Monseñor Roberto se puso a cantar todo el camino y me tradujo la canción, se puso sus gafas negras. Disfrutaba mucho conduciendo, cantar, con sus gafas negras... Tiene un espíritu misionero, aventurero, no le tiene miedo a nada porque se sabe en todo momento seguro de la gracia de Dios que le acompaña. Disfruta la vida”, ha comentado Jasson.

Las enseñanzas de León XIV al Padre Jasson en chiclayo: " me ayudaba a sacar prejuicios"

No es de extrañar que para Jasson los cuatro años junto a León XIV hayan sido todo un aprendizaje. Se conocieron en 2015, cuando Prevost, entonces obispo de Chiclayo, le ordenó sacerdote y, meses más tarde, llamarle para ser su secretario.

“ Estuve cuatro años con él como secretario junto a su despacho, y se muestra tal y como es. Es inevitable que surjan a veces confrontaciones, puntos en los que no estés de acuerdo, pero para mi fue enriquecedor”.

En este sentido, Jasson agradece a León XIV que no solo le concibiese como un secretario que ejecuta, sino como un asesor “que me consultaba, me pedía ideas, me sugería cosas, me hacía correcciones, me ayudaba a sacar prejuicios, me decía que tenía que ser más libre y confiar más en la gracia de Dios”, ha explicado.