DIRECTO | Sigue el rezo del Santo Rosario desde la Plaza de San Pedro por la salud del Papa

Ya puedes seguir en directo el rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano, presidido por el cardenal Angelo De Donatis, Penitenciario Mayor.

El Papa Francisco no ha utilizado ventilación mecánica la pasada noche

La Oficina de Prensa del Vaticano ha informado que el Papa Francisco ha continuado experimentando este martes, 18 de marzo, una “leve mejoría”. Por tanto permanece estable dentro de un cuadro complejo.

Además, la Santa Sede precisa que Jorge Mario Bergoglio no utilizó ventilación mecánica la pasada noche, pero señala que “esto no significa que no vuelva a ser necesario otros días”. En su lugar utilizó las cánulas nasales.

La jornada de este martes en el Hospital Gemelli de Roma ha transcurrido con normalidad, donde el Pontífice ha intercalado la oración con el trabajo y las terapias habituales.