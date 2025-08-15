La defensa de la vida del Papa León XIV en la Asunción: “Nuestra victora sobre la muerte comienza ahora”

En una emotiva homilía pronunciada hoy durante la Santa Misa en la Parroquia Pontificia de San Tommaso da Villanova, en Castel Gandolfo, en la Solemnidad de la Asunción de la Beata Virgen María, Su Santidad el Papa León XIV hizo un llamamiento a la fe y a la acción, instando a los fieles a "elegir la vida" y a reconocer la victoria sobre la muerte que comienza en el presente.

El Papa destacó la figura de María como un espejo de la historia de la humanidad y de la Iglesia. "En María de Nazaret está nuestra historia, la historia de la Iglesia inmersa en la humanidad común", afirmó. Recordó que, al encarnarse en ella, "el Dios de la vida y de la libertad ha vencido a la muerte".

las "voces de LA muerte"

León XIV subrayó la colaboración divina y humana en esta victoria: "Sí, hoy contemplamos cómo Dios vence a la muerte, pero no sin nosotros. Suyo es el reino, pero nuestro es el 'sí' a su amor que todo puede cambiar". En la cruz, Jesús pronunció libremente un "sí" que despojaría a la muerte de su poder, una muerte que "aún se difunde cuando nuestras manos crucifican y nuestros corazones son prisioneros del miedo y de la desconfianza". En ese momento culminante, "venció la confianza; venció el amor, que es capaz de ver aquello que aún no llega; venció el perdón".

El Papa León XIV concluyó su homilía con una poderosa invitación a "elegir la vida". "Cuando en esta vida 'elegimos la vida' entonces en María, asunta al Cielo, tenemos razón de ver nuestro destino", explicó. María se nos da como "el signo de que la Resurrección de Jesús no fue un caso aislado, una excepción".

Vatican Media El Papa León en Castel Gandolfo

María es "ese entramado de gracia y libertad que impulsa a cada uno de nosotros a la confianza, al coraje, al involucramiento en la vida de un pueblo". Finalmente, el Papa instó a no temer a elegir la vida, a pesar de que pueda parecer peligroso o imprudente, y a resistir las "voces de muerte" afirmando con fuerza que "nuestra victoria sobre la muerte comienza desde ahora".