El cardenal Parolin informa que el Papa Francisco descansa en Santa Marta sin recibir audiencias y mantiene la incógnita sobre la Semana Santa

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha confirmado que el Papa Francisco podría tener que “encontrar maneras distintas” de gestionar su Pontificado tras su larga hospitalización.

Así lo ha declarado ante la prensa durante un evento en la 'Fraterna Domus' de Sacrofano, cerca de Roma, en la que Parolin ha informado que el Pontífice argentino continúa su periodo de convalecencia en el Vaticano tras ser dado de alta el pasado domingo, y ante ello "debe recuperarse y mantener la calma".

"Recibo continuamente mensajes de personas que dicen que están rezando por el Papa, para su plena recuperación, para que pueda volver a gobernar la Iglesia", ha confesado el portavoz de la Santa Sede.

Parolin ha añadido que el Papa Francisco "está descansando, no ve a nadie, y que yo sepa, no tiene audiencias", recalcando que lo más importante es que “encuentre tiempo para recuperarse poco a poco". "Esta es la única medida: mantener la calma y no realizar ninguna actividad, especialmente pública", ha agregado el secretario del Estado vaticano.

El Vaticano se prepara para una semana santa sin presencia pública del papa

El Vaticano ha publicado este jueves los próximos actos del calendario que incluyen los ritos de Semana Santa, pero sin indicar quién los celebrará, pues todo indica que el obispo de Roma estará aún en convalecencia.

Fuentes vaticanas explicaron que no había nada aún organizado para la Semana Santa, pero en el Vaticano estudian un 'plan B' para sustituir a Francisco, quizá con varios cardenales en cada rito, en uno de los periodos más importantes para la Iglesia Católica.

Sobre los eventos de Semana Santa, Parolin dijo que el plan aún no está claro: "Veremos si el Papa puede presidir las celebraciones o si delega en algún cardenal para que lo haga en su nombre".