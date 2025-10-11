El cardenal Parolin celebra el alto el fuego en Gaza y espera que sea el primer paso "hacia una paz duradera y definitiva"

El secretario de Estado Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, ha afirmado que la Santa Sede se une a la satisfacción por el acuerdo de alto el fuego en Gaza y ha mostrado su deseo por que sea el primer paso "hacia una paz duradera y definitiva".

"Es un paso adelante. Nosotros también nos unimos a esta satisfacción y expresamos la esperanza de que este sea el primer paso en el camino hacia una paz duradera y definitiva", ha remarcado el cardenal italiano en declaraciones recogidas por los medios vaticanos.

Sobre las críticas que han suscitado por parte de Israel a sus declaraciones sobre el conflicto en Gaza con motivo del segundo aniversario del 7 de octubre, Parolin ha subrayado que "la entrevista pretendía ser un llamamiento a la paz".

"No creo que exista una equivalencia moral entre ambas situaciones. Donde hay violencia, siempre hay algo que condenar", ha puntualizado Parolin, reiterando que el deseo era el de "poner fin a esta violencia e iniciar un camino de reconciliación y paz".

Parolin sobre el acuerdo de la santa sede con china: "consenso básico"

En otro orden de asuntos, el secretario de Estado del Vaticano ha confirmado que el acuerdo experimental con China, firmado en 2018 y que se ha renovado dos veces, la última en octubre de 2024 por cuatro años, lo siguen consideran positivo "ya que ha permitido a la Santa Sede y a China alcanzar un consenso básico sobre la cuestión fundamental del nombramiento de obispos".

Pese a todo, el cardenal Parolin reconoce que "existen dificultades, pero deben abordarse con gran paciencia y confianza" y que actualmente, "todavía hay grupos que se declaran clandestinos, pero el Acuerdo pretendía precisamente superar esta situación de división y conducir hacia la normalización de la Iglesia".