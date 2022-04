Blanco, la joven estrella que ha emocionado a 50 mil jóvenes presentes en Plaza San Pedro: "No tengo palabras"

El Papa Francisco congregó este pasado Lunes de Pascua en la Plaza de San Pedro a cerca de 80.000 adolescentes italianos, a quienes dijo que en estos momentos de guerras e injusticias son los jóvenes “los que pagan el precio más alto”.

El Santo Padre destacó que la Plaza de San Pedro, vacía durante los dos años de pandemia, estaba esperando a “ser llenada con vuestra presencia, vuestras caras y vuestro entusiasmo”, ya que se trató del primer encuentro de estas características tras las restricciones por la covid-19.

Los jóvenes, procedentes de toda Italia, participaron en una peregrinación organizada por la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal italiana, cuyo destino era la plaza de San Pedro, donde también presenciaron las actuaciones de diversos cantantes, entre ellos cantó Blanco, ganador del último festival de Sanremo y que representará a Italia, junto al cantante Mahmoood, en la próxima edición del Festival de Eurovisión, que se celebrará en la ciudad septentrional italiana de Turín.

El Papa dedicó más de 40 minutos en recorrer en papamóvil todos los sectores de la Plaza de San Pedro para saludar a los jóvenes. En su mensaje, Francisco no dejó de recordar que todavía "las nubes que oscurecen nuestro tiempo siguen siendo espesas" pues además de la pandemia, "Europa está experimentando una guerra terrible y las injusticias y la violencia en varias regiones de la Tierra destruyen al hombre y al planeta".





"A menudo son vuestros coetáneos los que pagan el precio más alto: no sólo se compromete su existencia y se hace insegura, sino que sus sueños para el futuro son pisoteados. Muchos hermanos y hermanas siguen esperando la luz de la Pascua", dijo el Papa.

Francisco decidió no concluir el largo mensaje que había preparado por lo que improvisó unas palabras con las que instó a los jóvenes a "que no tengan miedo de la vida" y a que "sean felices".

“Hay momentos en los que la vida nos pone a prueba, en los que nos hace sentir nuestras debilidades y nos hace sentir desnudos, impotentes, solos”, les dijo el Papa en la reflexión. Preguntándoles también: “¿Cuántas veces en este periodo te has sentido solo, lejos de tus amigos? ¿Cuántas veces has tenido miedo? No te avergüences de decir: ¡tengo miedo!”.

“La oscuridad nos pone en crisis, - dijo Francisco - sobre todo cuando levantamos nuestras redes y están vacías. Entonces no entendemos, nos preguntamos por qué... Pero después de la noche viene el día, siempre”.

Michele Falabretti, responsable de la pastoral con jóvenes de la Conferencia Episcopal Italiana, dijo que la presencia del cantante de 19 años tiene que ver por ser “el intérprete de los adolescentes italianos”.

El artista, triple platino con su álbum 'Blu Celeste', dijo en sus redes sociales que sintió una gran emoción actuar en un escenario tan singular: “Os amo. No tengo palabras. Gracias a todos por esta oportunidad”.