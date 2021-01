Benedicto XVI recibirá la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en los próximos días

La vacuna contra la covid-19 ha llegado ya a toda Europa, si bien es cierto que el ritmo de vacunación no es el deseado, al menos en España. El objetivo es alcanzar la inmunidad de rebaño a finales del próximo verano, lo que permitiría poner fin a la pandemia y recuperar, con matices, lo que conocemos como 'la vieja normalidad'.

Los ancianos, sanitarios y personas vulnerables están siendo, de manera acertada, los primeros en recibir la vacuna, al tratarse de los colectivos con una tasa de contagio mayor.

Todas las vacunas que han salido ya al mercado, como la de Pfizer o Moderna, han contado con el beneplácito de la Santa Sede, que el pasado mes de diciembre las calificó de "moralmente aceptables". La Congregación para la Doctrina de la Fe fue más allá, y definió como "un imperativo moral" garantizar que sean accesibles "también a los países más pobres".

El Papa Francisco ya ha comunicado que esta semana se vacunaría contra la covid-19. Lo hacía en una entrevista concedida al Canale 5 de Italia, donde el Pontífice afeaba el “negacionismo suicida” de aquellos que desconfiaban de la eficacia y la seguridad de la vacuna.

“Si los médicos lo presentan como algo que puede ir bien y que no tiene peligros especiales, ¿por qué no tomarlo? Hay una negación suicida en esto que no puedo explicar. Este es el momento de pensar en el nosotros y borrar el yo por un período de tiempo, ponerlo entre paréntesis. O nos salvamos todos con el "nosotros" o nadie se salva", reflexionaba durante la entrevista.

También la pasada semana, el Santo Padre pedía que la vacuna estuviese disponible para toda la sociedad, sin entender de la distinción entre ricos y pobres. De hecho, durante su discurso de Navidad Urbi et Orbi, dijo que "en este tiempo de oscuridad e incertidumbre en relación con la pandemia, aparecen varias luces de esperanza, como el descubrimiento de las vacunas. Pero para que estas luces iluminen y traigan esperanza a todos, deben estar disponibles para todos".

También en las últimas horas hemos conocido que el Papa Emérito, Benedicto XVI, también recibirá la vacuna contra el coronavirus. Lo ha comunicado su secretario personal, Georg Gänswein: “También recibirá vacuna”, informó al CNA Deutsch.

Debido a la avanzada edad de Benedicto XVI (93 años), será uno de los primeros en recibir la dosis dentro del plan de vacunación que tiene previsto realizar el Vaticano, y que se prolongará hasta finales de enero.