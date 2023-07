Antonio Arellano, zapatero de Benedicto XVI, revela sus anécdotas con los pontífices en 'El zapatero del Papa'

Antonio Arellano, conocido en el Vaticano por confeccionar a medida los célebres zapatos rojos de Benedicto XVI, ha presentado su libro en el que relata recuerdos de su vida, 'El zapatero del Papa'.

La relación que mantuvo Arellano con Ratzinger fue especial. Tanto es así que en la tienda del zapatero, la presencia de quien fuera Sucesor de Pedro entre 2005 y 2013 está muy presente mediante una fotografía en la que aprieta la mano tanto de Antonio como de su hijo.

“Es una persona maravillosa, se preocupa, te pregunta cómo vas, te pregunta también sobre el trabajo, y a mi hijo también le preguntó. Es como un padre para mí", confesaba hace unos meses Arellano a la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, semanas antes de la muerte del Papa Emérito.

En 'El zapatero del Papa', Arellano incluye vivencias y anécdotas con los pontífices. Una de esas vivencias tuvo lugar cuando el zapatero cumplió 50 años: “Estaba trabajando. Eran las diez de la mañana y todavía no había recibido ninguna llamada. En un momento llega el chófer del Papa Benedicto XVI que me dice: 'el Santo Padre te envía tu regalo y felicidades'. Fue una emoción y no me lo podía creer. Es una cosa maravillosa”, recordaba emocionado en COPE.

Antonio Arellano es conocido en el #Vaticano como el “Zapatero del Papa”.

Confeccionaba a medida los zapatos a #BenedictoXVI.

Hoy presenta en #Roma los recuerdos de su vida y de tantos años de amistad en el libro “Il Calzolaio del Papa”

Ahora, con la presentación de su libro en Roma, Antonio Arellano ha expresado en una entrevista concedida a 'Rome Reports', ha expresado cómo la fe siempre le ha ayudado en su oficio.

“La fe es grande. Tener fe es la cosa más bonita de la vida. Es vida. La fe hace mover piedras. Tener fe en Dios y tratar de tener la cabeza siempre en su sitio garantiza lograr grandes cosas. Pero siempre trabajando y trabajando con amor. Lo que haces hacerlo por un bien, no tanto por dinero, hacerlo por el bien que luego viene el dinero”, ha manifestado.

Uno de los secretos para captar clientela, es que se sientan como de la familia. Eso, y tener verdadera pasión por su trabajo: “Cuando el zapato está listo le sacas la horma y lo ves. Yo solo digo ¡Oh Dios! ¡Bellísimo! Y me digo a mi mismo ¡buen trabajo, Antonio!”, ha explicado en Rome Reports.

Todas estas vivencias y secretos de su éxito pueden leerse ya en su libro 'El zapatero del Papa', actualmente solo disponible en italiano y próximamente en español e inglés.