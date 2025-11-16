Hoy, Domingo XXXIII, el Evangelio nos sitúa en la visión de muchos ante el Templo de Jerusalén. Lo ven como impresionante. Pero se quedan atónitos cuando el Señor les asegura que no quedará un día de todo ello Piedra sobre Piedra.

Y necesitan que se lo cuente con más calma y así lo hace. Les habla de lo que sucederá en la Ciudad Santa y en el mundo cuando el pecado de los hombres se agranda hasta llegar a ser lobos y no hermanos como Dios ha dispuesto. Pero lo importante es que la Providencia sigue ahí para que confiemos en Ella y no temamos.

Una confianza como la de Santa Margarita de Escocia, que conmemoramos hoy. Nace en Hungría hacia 1046. Procedente de familia noble, también cuenta con santos en su ascendencia. Ella llegó a ser reina tras casar con el rey de Escocia. La llegada había sido huyendo de la invasión normanda de Inglaterra. El rey Malcom III les acogió y un tiempo después llegaron los desposorios.

Su vida en el Palacio fue de lo más ejemplar que se pueda conocer. Nunca descuidó la educación espiritual y humana de sus hijos, y hasta todos los cortesanos se acercaban a hablar con ella, porque la consideraban su paño de lágrimas. En la Corte introdujo el hábito de oración, así como la Lectura Espiritual y la de la Sagradas Escrituras.

A ella se debe la restauración de diversas iglesias, así como la Abadía de Dunferline. También promovió la celebración de varios concilios para poner fin a los abusos cometidos contra la Fe. Al morir su marido y su hijo en plena batalla, sufrió hasta tal punto que la enfermedad le llevó a la muerte el año 1093 en Edimburgo. Santa Margarita es Patrona de Escocia.