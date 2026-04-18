¿Cómo está Angola antes de recibir al Papa? Un potencial enorme devastado por las guerras, el colonialismo y la corrupción

Los diamantes y el petróleo parece que son una suma que resulta en riqueza y bonanza. Con ese don viven los angoleños. El país hunde su orilla en una costa regada de petróleo, son el segundo país que más crudo produce del África Subsahariana por detrás de Nigeria. A eso le suman estar entre los diez principales productores de diamantes del mundo. Los recursos naturales son ingentes, aun así, Angola tiene una situación socieconómica mermada y un desarrollo humano estancado.

Las razones de que el país no esté siendo capaz de que su riqueza natural repercuta en la vida de los ciudadanos son, evidentemente, tan variadas como complejas, pero resulta imposible no analizar la situación teniendo en cuenta el larguísimo cuarto de siglo que vivieron de guerra poscolonial y guerra civil, desde los años 70 hasta los primeros 2000. La colonización de los portugueses es una de las más largas. Los primeros lusos llegaron a Angola en los años 90 del siglo XV y fundaron la capital, Luanda, en 1575. A partir de entonces, Angola se convirtió en una colonia de esclavos para los portugueses. Incluso después de la prohibición de la esclavitud en el año 1875, aun a mediados de los 50 del siglo XX, existían cientos de miles de esclavos angoleños.

La situación explota en la década de los 60, la década en la que nacen, además, los partidos que siguen repartiéndose el pastel en la actualidad. Son tres los movimientos principales contra la ocupación portuguesa, el MPLA, de ideología marxista hasta que moderó sus estatutos hacia la socialdemocracia en los 90; el FNLA, un movimiento nacionalista; y la UNITA un partido que renegó del maoísmo bajo el que se fundó.

Los tres partidos lucharon contra la ocupación portuguesa con una estrategia de guerrillas. La guerra se extendió hasta el 74, cuando el dictador portugués Salazar fue derrocado en la Revolución de los Claveles. Angola alcanzó su independencia al año siguiente, pero los angoleños ni lo notaron, puesto que la guerra contra la opresión colonial se transformó en una guerra civil, fraticida, mucho más cruel y terrible que condenó al país a la tragedia bélica durante los siguientes 27 años.

Desde el año 2002, cuando se termina la guerra civil, la economía angoleña ha crecido ostensiblemente, pero la pobreza y las malas condiciones son la constante de los angoleños, así nos lo describe Eva Fernández, corresponsal del Vaticano de COPE:

Las claves de eva

El sábado 18 de abril León XIV volará a Angola, el tercer país de este largo viaje. En este país de mayoría cristiana el 44% de sus 36.000.000 de habitantes se declaran católicos y el 35% evangélicos. En Angola la riqueza de recursos, como las minas de diamante y el petroleo, contrasta con la pobreza de la mayor parte de la población. Se da por hecho que en sus discursos el Papa abordará problemas sociales, la lucha contra la corrupción y las desigualdades.

Angola formó parte del antiguo imperio colonial de Portugal en África desde 1620, convirtiéndose en uno de los mayores centros de trata de esclavos hasta que esta práctica fue prohibida a finales del siglo XIX.

La Iglesia católica, a través de sus misioneros, trata de ayudar al gobierno en la reconstrucción del tejido social, proporcionando a la población más pobre alimentos, instrucción y formación profesional, además de asistencia sanitaria. En Angola ya han estado Benedicto XVI, que viajó en 2009, y Juan Pablo II, quien estuvo allí en 1992.

agenda del papa en angola

En Luanda, como es habitual, visitará al presidente João Manuel Gonçalves Lourenço y después pronunciará un discurso ante las autoridades y representantes de la sociedad civil. La capital, Luanda, conmemora sus 450 años de historia.

En este país de habla portuguesa, el domingo 19 de abril presidirá la misa en Kilamba (la nueva y moderna ciudad construida desde cero por una empresa de inversión pública china a unos veinte kilómetros del centro de la capital)

El Papa se desplazará también hasta el santuario mariano de Mama Muxima, construido por los portugueses en el siglo XVI y muy querido por la devoción popular angoleña, donde en 2013 fanáticos de una secta evangélica intentaron destruir la imagen de la Virgen patrona del país. En la explanada del Santuario rezará en Rosario

El lunes 20, siempre en Angola, el Papa se desplazará a Saurimo, un importante centro de extracción de diamantes, donde también visitará un centro de acogida de ancianos.