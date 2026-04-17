San Perfecto de Córdoba

En el recorrido por el Santoral nos encontramos con grandes mártires hispanos. Hoy, por ejemplo, celebramos a San Perfecto. Hijo de padres cristianos, nace en Córdoba, estando vinculado a la Iglesia de San Acisclo. Se trataba de un lugar donde convivía cristianos, judíos y musulmanes.

A pesar de estas dificultades siempre fueron un ejemplo de convivencia las tres religiones monoteístas. Conocedor del árabe, su vida se encuentra en un tiempo donde arrecia el dominio sarraceno. Sintiendo una llamada a servir de forma especial se consagra a Dios y recibe el Orden Sacerdotal.

Muchos cristianos, entre ellos Perfecto, encabezarán una lista de mártires. Precisamente, en los comienzos del año 850, defenderá la Fe en Jesucristo. De entrada los cristianos no tenían una prohibición concreta pero también sufrían restricciones que les esclavizaban, de alguna manera. Se le habían acercado un grupo de sarracenos preguntándole por su Fe. Él se reconoció cristiano.

Los presentes decidieron denunciarle. Así es acusado de traidor y llevado a la cárcel. Pronto será sacado de la prisión para ser torturado y decapitado, junto al Guadalquivir, en el “Campo de la Verdad”, denominado así debido a la cantidad de personas que derramaron su sangre por la Fe. Enterrado en San Acisclo, en 1124, sus reliquias se trasladan a la Iglesia de San Pedro.