16.000 kilómetros, 18 vuelos, 11 días y 4 países: las cifras del maratoniano viaje a África del Papa León

Salió desde Fiumicino, el aeropuerto de Roma, capital italiana, hacia la capital de Argelia el pasado lunes 13 de abril. Ese fue el primero de 18 vuelos, 16 en avión y 2 en helicóptero, que sumarán más de 16.000 kilómetros recorridos en apenas 11 días de viaje apostólico del Papa León XIV. Es, en su todavía corto pontificado, el viaje más largo y con más desplazamientos de los que ha hecho y también del que tiene programado a España el próximo junio.

Un viaje de récord a un continente que es muy simbólico para los papas. Fue Juan Pablo II el que fue más asiduo, tan solo se dejó 10 países continentales (Argelia, Mauritania, Argelia, Níger, Libia, Sierra Leona, Liberia, Etiopía, Eritrea, Somalia y Namibia), el territorio disputado del Sáhara Occidental y el archipiélago de Comoras. Tanto Benedicto XVI como Francisco visitaron también el continente que, pese a su gran diversidad étnica, religiosa, de paisajes, de estilos de ciudades, de culturas y de climas, siempre ha tenido el foco del mundo, porque, en conjunto, África simboliza la pobreza y la necesidad. No siempre es así, de hecho, el Papa ha estado en Argelia, uno de los países más desarrollados y con mejor nivel de vida de todo el continente, con un Índice de Desarrollo Humano de casi 75 puntos, España está cerca de los 92.

El hecho de tener recursos y de ser uno de los máximos exportadores de gas y petróleo a Europa les pone en una gran tesitura, pero tener riqueza natural no siempre es sinónimo de desarrollo y prosperidad, no para todos al menos. En Angola, por ejemplo, sus ingentes recursos no han repercutido en una mejora significativa de las condiciones de vida de sus habitantes. Allí llega el Papa este sábado, un viaje en el que se espera que el Pontífice haga énfasis en sus palabras contra la desigualdad y el conflicto, que ha marcado la historia reciente de la excolonia portuguesa.

Las cifras de un viaje de récord

Serán, en total, 31 horas en el aire para el Papa León XIV, entre viajes de avión o de helicóptero. Un día entero y otras siete horas volando entre ciudades y países africanos. Un viaje maratoniano que demuestra la gran energía del Santo Padre en los primeros compases de su Pontificado. Son ya tres viajes en menos de un año, el primero al Líbano y a Turquía, el segundo, muy breve, a Mónaco; y esta visita histórica a cuatro países africanos (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial) que no concluirá hasta este jueves 23 de abril. Además, el Papa tiene prevista una visita a España, donde estará siete días, entre el 6 y el 12 de junio y recorrerá Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

A sus 70 años, León XIV iguala a Juan Pablo II en número de viajes apostólicos en su primer año como Santo Padre, con tres. Además, ninguno de sus antecesores había realizado un viaje tan largo como este en su año de estreno. Un hecho que tiene especial mérito, considerando que el Papa polaco, llegó al trono de San Pedro con 58 años, 12 menos que el Pontífice actual.