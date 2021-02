Fernando Simón deja a todos a cuadros tras realizar este comentario sobre la Semana Santa de 2021

Muchas ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Cuenca y Santiago de Compostela han tenido que suspender las procesiones de Semana Santa, a causa de la pandemia de la covid-19. Este fin de semana, la actual ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo que Semana Santa podía ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad. Una de las cuestiones por las que ha sido preguntado el director de CCAES, Fernando Simón, ha sido, precisamente, sobre la posibilidad de salvar la Semana Santa.

A esta pregunta, Fernando Simón ha respondido: "En cuanto a los viajes de Semana Santa es que no sé cuándo es, con lo cuál, no sé qué margen tenemos". Luego continuaba su comparecencia informando de la evolución epidemiológica del país: "Ahora es buena, pero no podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable", con lo que ha subrayado que "no será aceptable si estamos en 200, 250, 300...".

Después ha vuelto a repetir: "No sé cuando es Semana Santa, no sé cómo estaremos en ese momento, no sé cómo estarán las diferentes comunidades, que no evolucionan todas exactamente igual". Por útlimo, ha señalado que no va a rebatir a la ministra: "No puedo contradecirla porque sé en que situación estamos y no sé cuándo es Semana Santa".

Sanidad notifica 79.686 nuevos positivos y 762 fallecidos desde el pasado viernes

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 79.686 nuevos casos de covid-19 durante el fin de semana, 5.026 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 93.822 positivos.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 2.822.805 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 865, frente a 886 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 407.091 positivos.