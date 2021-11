El mensaje de un obispo alemán sobre la vacunación obligatoria: “Si mi libertad pone en riesgo la del otro..."

El obispo de Dresde, Heinrich Timmervers, se ha mostrado a favor de que la vacunación sea obligatoria para todos los ciudadanos, ante la sexta ola de contagios que vive Alemania. "El Estado todavía deja la responsabilidad al individuo, pero considero ético y justificable introducir la obligación", manifestó Mons. Timmervers en una entrevista concedida a un medio alemán. “Cuando la libertad pone en peligro a los demás, rompe nuestro sistema de solidaridad”, agregó.

Sajonia es actualmente el estado alemán con la tasa de vacunación más baja (en torno al 60 por ciento), mientras que su porcentaje de incidencia es la más alta, de 960,7. Según Mons.Timmerevers, todo indica que no habrá recursos suficientes en Sajonia en las próximas semanas para poder afrontar tantos contagios.

"Me gustaría que las personas que aún no se han vacunado repiensen su actitud y que se vacunen por responsabilidad para con los demás y la sociedad”, pero apunta que aquellos que sí han optado por vacunarse, no desprecien a quienes no lo hicieron: “Estoy en contra de la espiral de insultos. La estigmatización es la pala para cavar aún más el foso del otro. Esto es exactamente lo que menos necesitamos en este momento".

La semana pasada, varios obispos alemanes impulsaron una campaña a favor de la vacunación contra el coronavirus. "Vacunarse contra la covid-19 es una obligación moral para todos, a menos que existan razones de salud en su contra", dijo el obispo de Osnabrück, Franz-Josef Bode.

Por su parte el obispo de Eichstatt, Gregor Maria Hanke, también pidió vacunas, apuntó que “no solo somos responsables de nosotros mismos, sino también de nuestros vecinos".

Los contagios, desbocados en Alemania

Los contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes en dos semanas superaron por primera vez este miércoles en Alemania la cota de los 754 casos. Son ya 17 jornadas seguidas de récords diarios sucesivos. En regiones como Baviera, Sajonia y Turingia, la tasa de incidencia se ha disparado por encima de los 1.000 casos. El Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar la lucha contra el coronavirus en Alemania, destacó además el registro de 66.884 nuevas infecciones en las últimas 24 horas. Casi 5,5 millones de habitantes se han infectado desde el comienzo de la pandemia. El número de fallecidos aumentó en la última jornada en 335 personas hasta un total de 99.768.

Para evitar una mayor propagación del virus, este miércoles han entrado en vigor las medidas adoptadas la semana pasada, en la que será necesaria contar con un certificado de vacunación o curación o un test negativo de coronavirus para el uso de los transportes públicos en todo el país. Se harán controles puntuales por interventores acompañados en muchos casos por agentes de la policía que podrán aplicar multas severas.