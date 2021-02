Los vecinos de Alcalá la Real resaltan la humanidad de Francisco Zúñiga: "No te olvidaremos"

El asesinato de un estrecho colaborador de la iglesia de la Consolación ha hecho que el miedo y la indignación se hayan apoderado de los vecinos de Alcalá la Real, un municipio de algo más de 20.000 habitantes perteneciente a la comarca de la Sierra Sur que limita por el suroeste a Jaén con Granada y Córdoba.

La paz de la localidad se vio alterada a última hora de este viernes, cuando un vecino alertó al 112 de que había una persona herida a las puertas del templo con signos de violencia. El autor de las puñaladas que costó la vida a Francisco Zúñiga, de 52 años, se había dado a la fuga. El Ayuntamiento ya ha comunicado que ha sido detenido.

A la indignación de los habitantes de Alcalá la Real se une el dolor por lo sucedido, ya que Francisco era una persona muy querida entre sus gentes. Así lo han demostrado las redes sociales, que han dejado mensajes de incredulidad por lo sucedido y recordando la bondad del sacristán de la Consolación.

"No es un trágico y desgraciado suceso, es un asesinato", remarcaba uno de los usuarios.

No es un “trágico y desgraciado suceso”, es un asesinato. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, que es más sencillo y más honesto.

Otros, recordaban los momentos vividos con Francisco Zúñiga, al que muchos conocían como Paco: "Hace dos años nos abriste la Consolación de par en par, enseñándonos una de las vistas más bonitas que tiene el pueblo desde su campanario. Persona noble y sincera dónde las haya. Hasta siempre, Paco", comentaba otro de los vecinos que conocían al sacristán.

"Era una persona maravillosa Zuñi, no nos olvidaremos de ti", manifestaba otro de los usuarios que no daba crédito a que una persona haya acabado a sangre fría con la vida del religioso.

Eras una persona maravillosa Zuñi, no nos olvidaremos de ti ��, todavía no me lo creo