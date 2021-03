Los obispos europeos se reúnen para abordar el tema de la libertad religiosa en la UE

Los delegados de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea participarán en la Asamblea de Primavera de la COMECE que se celebrará en formato digital del 17 al 18 de marzo con la participación de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

En representación española acudirá Mons. Adolfo González Montes, obispo de Almería. La participación de la vicepresidenta Schinas, permitirá a los obispos de la UE analizar la situación del “diálogo abierto, transparente y regular” entre las iglesias y las instituciones de la UE consagrado en el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

#EUBishops will gather in a digital @ComeceEu Spring Assembly on 17-18 March 2021 with the participation of @EU_Commission Vice President @MargSchinas. Focus on #Covid19recovery, #Migration & #Asylum policies, #FreedomOfReligion inside the EU.



https://t.co/D8OTuYdgYRpic.twitter.com/aUfVwkxqpJ