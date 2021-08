Los mensajes de cariño al Padre Maire, asesinado en Francia este lunes: "Apreciaba su escucha atenta"

“Llevaba en su rostro la generosidad y el amor por los demás”. Con estas palabras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, homenajeaba al Padre Olivier Maire, asesinado este lunes, 9 de agosto, en Saint-Laurent-sur-Sèvre, un municipio al oeste del país, presuntamente a manos de Emmanuel Abayisenga, un varón de cuarenta años de origen ruandés, sospechoso también de provocar el incendio en la Catedral de Nantes en julio de 2020.

Il portait jusque dans les traits de son visage la générosité et l’amour de l’autre. Au nom de la Nation, je rends hommage au Père Olivier Maire. Pensées chaleureuses pour les Montfortains et tous les catholiques de France. Protéger ceux qui croient est une priorité. https://t.co/meWKC8ZWWB

El sacerdote francés era muy querido en la Iglesia, especialmente como impulsor de retiros espirituales. Uno de los participantes en uno de los retiros, alabó la figura del religioso: “Aprecié su disponibilidad, su escucha atenta a las sugerencias, y también la libertad con la que expresa sus deseos en distintas áreas. Cada Eucaristía fue un momento intenso de oración y acción de gracias”, manifestaba.

Otra persona que le conoció recuerda “la semana de calma y renovación gracias a la belleza del lugar, la calidad de los momentos de oración, la profundidad y sencillez de Olivier Maire”.

L’émotion est forte, partagée par tous, croyants ou non... Grande union de prière avec les Montfortains et le @Diocese_85 après la mort tragique du Père Olivier Maire, assassiné ce matin. Que sa vie offerte puisse porter du fruit et susciter de nouvelles vocations religieuses. pic.twitter.com/vf7ML6Ntzp